¿Racista? | La polémica que envuelve a Pep Guardiola

Entre el jugador y el entrenador no hay buena relación, ya venía complicada desde el Barcelona y se decía que tenían problemas de comunicación. El representante del jugador marfileño en el equipo de la Premier League explotó contra el DT y esto generó un malestar que culminó en la separación de Toure del equipo por un tiempo.

Luego de confirmarse que Yaya Toure no continuaría en el equipo inglés, declaró que Josep Guardiola es racista.

"Quizá los africanos no somos tratados por él como los demás. Cuando nos damos cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos donde quiera que vaya, me hago preguntas" dijo el volante y además agregó "Él finge no tener problemas con los jugadores negros, no cae en la trampa, es muy inteligente. Jamás lo va a reconocer, pero cuando entre a un equipo donde haya inco africanos no nacionalizados le voy a mandar una torta."

Por último, Toure afirmó: "He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Me da la sensación que estaba celoso y me veía como un enemigo que podía ser una sombra.

