Nicole Neumann y mucha manito "hot" con el ex de Jimena Barón en un boliche

Nicole Neumann sí que hace de las suyas luego de la separación con Fabián Poroto Cubero. La modelo fue fotografiada este fin de semana en un boliche llamado Tequila, ubicado Buenos Aires, a los besos con el ex de ¡Jimena Barón!

Nicole no ocultó el romance (tampoco tenía muchas opciones luego de que se filtraran las imágenes) con Matías Tasín, el ex de Barón.

"Nicole Neumann está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro. Fue en Tequila, donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín”, comentó al aire Ángel de Brito y reveló las imágenes.

"Le fui a preguntar a Nicole en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo, que es lo que dicen siempre. Están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí, 'me llevo bárbaro y nos dio la bendición'", detalló de Brito al respecto.

Cabe recordar que Matías Tasín es padre de un nene de nueve años. Con Jimena Barón tuvo un affaire hace tres años.

