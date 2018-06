Marcelo Mastroiani, una historia de música y esperanza

COMPARTIDOS: 0

Cuando Marcelo Mastroiani empezó a tocar la batería tenía más o menos 16 años y ya le habían diagnosticado, varios años antes, una enfermedad medular terminal.

Sin embargo, su amor por la música siempre pesó más. Con el tiempo, el mendocino superó todas las expectativas de vida, integró bandas, dio charlas e hizo videos motivacionales y, en 2016, gracias a la viralización de un video, consiguió un arnés que le permite tocar su instrumento y se dio el gusto de tocar junto a Coldplay cuando la banda inglesa pasó por Argentina.

Ahora, Mastroiani encara nuevos desafíos. Con el fin de seguir financiando sus tratamientos médicos, busca llegar a los 100 mil seguidores en la cuenta de Youtube de AVI Music tocando junto a distintos músicos.

Luego de reversionar Tu pa mí con Karamelo Santo, Mastroiani habló con El Ciudadano sobre su vida, sus sueños cumplidos y los que le quedan por cumplir.

-¿A qué edad empezaste a tocar la batería?

-Me pasó como le pasa a cualquier adolescente cuando se está definiendo. A mí me estaba gustando mucho, agarraba canciones y las tocaba en una batería que me armaba. Tenía buen ritmo y mi hermano mayor me inició mucho. Él tenía 18, yo 16, y tocábamos canciones juntos de The Beatles y cosas así, hasta que le rompí las guindas a mi vieja para que me pagara clases de batería y lo logré. Cuando ya me senté en una batería de verdad no me quise bajar más y empecé a estudiar en serio.

- ¿Y después de eso?

- En los 90 tuve mi primera banda y es una cuestión de que quedás pegado. Te transformás en un artista y no te podés bajar, sentís que no podés hacer otra cosa. Me han pasado muchas cosas lindas antes de Coldplay, que por ahí no son muy conocidas. La música en sí me llevó a muchos lugares, unos muy lindos y otros muy feos. La música es así.

- Por lo que contás, tocar con Coldplay cambió tu vida ¿Cómo llegaste a ellos?

- Todo empezó por un video que hice. Interpreté un tema en la batería y se viralizó y les llegó a ellos. Me empezaron a hacer entrevistas y eso ayudó, porque no sólo se viralizaba el video, también las entrevistas. Yo había pedido un arnés y tocar con Coldplay, y la gente apoyaba. Además, hubo una entrevista que ayudó mucho que fue la del Suplemento Sí, que tenía contacto directo con Warner. Les gustó la historia, se negoció, aceptaron y me mandaron a llamar. Fue una locura.

- ¿Cómo fue tocar con una banda tan importante?

- Fue una locura, demasiado fuerte, seis meses después lo vine a disfrutar. Tengo regalos de ellos, charlé con Chris Martin. Y después de Coldplay me seguían llamando de todo el país para hacerme entrevistas. Fueron cosas de ir a una estación de servicio y que la gente me pidiera sacarse fotos. Fue muy lindo y muy copado. La experiencia fue inolvidable y creo que siempre va a ser así. Me quedó el nexo con la chica de Warner con la que por ahí hablamos por WhatsApp.

- ¿Y al arnés que necesitabas lo conseguiste?

- El arnés ha mejorado muchísimo, pero viste cómo funciona el país. Hay gente que se ofrece (a ayudar) y después se arrepiente, o cosas así. Pero bueno, ahora hay un médico neurocirujano que va a estudiar mi caso por otro tema y que al arnés no me lo va a cobrar, lo quiere hacer él con su equipo. A la vez yo me voy a hacer tratar algunas dolencias con él.

- Y ahora grabaste Tu pa mí con Karamelo Santo ¿En qué consiste este nuevo proyecto?

- Con mi equipito -conformado por Pablo Syriani (mánager), Fernando Álvarez (de AVI Music), Daiana Collovati (prensa), Chamsi Syriani (asistencia técnica)- grabamos varias entrevistas cuando hicimos lo de Coldplay, pero como yo tenía una banda en 2017, no teníamos mucho tiempo de hacer cosas extra. A principios de este año nos juntamos de vuelta, retomamos y surgió la posibilidad de tocar con Karamelo Santo y el tema de lograr los suscriptores (100 mil en el canal de Youtube de AVI Music) es para financiar mis tratamientos que salen bastante caros, eso no lo mezclo con el documental pero tengo que estar bien yo para hacerlo. El documental queremos que salga para fin de año y la idea es que yo toque con varios artistas, con los que hacemos el tema y hacemos una entrevista.

- ¿Y con quien más vas a tocar?

- Hay rumores de Miranda! y Los Cafres, pero son rumores. Además, también grabaría con algunos de Mendoza, a los que yo les tengo que hablar. Primero íbamos a hacer como algo más de mi vida pero después yo pensé: ‘¿Por qué no hacemos algo que tenga más que ver con la motivación?’, entonces les hacemos entrevistas y, una de las cosas primordiales es preguntarles: ‘¿Qué los motiva a hacer lo que hacen?’. Yo también lo he tomado como una nueva forma de hacer música, pero todo empezó con Coldplay, entonces el lema es: ‘Yo encendí mi antorcha con Coldplay y ahora yo voy a intentar encender otras antorchas’.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-31-20-26-51-ariel-puchetta-el-desafio-de-volver-a-su-primer-amor