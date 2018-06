El pedido de una familia argentina: a un familiar le dio un ACV en el extranjero

COMPARTIDOS: 0

La familia de una mujer de Las Perdices, al sur de la provincia de Córdoba, de 69 años, que hace 40 días esta internada en Italia tras sufrir un ACV, pidió ayuda para traerla al país.

El viaje que Nelly Costanzo, de 69 años, soñó por años y que finalmente pudo cumplir se convirtió en pocas horas en una verdadera odisea, tanto para ella como para su familia.

La mujer recibió una herencia y decidió viajar a Italia para conocer la tierra de sus antepasados, pero a cinco horas de haber llegado a Génova sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) y desde hace 40 días se realizan ingentes esfuerzos para trasladarla al país.

La familia de Nelly Costanzo acudió al gobierno nacional para conseguir un avión sanitario, pero no lograron respuesta. Por eso ahora aguardan que sea el gobierno de Córdoba el que intervenga y se concrete el traslado.

Eduardo Rivero, el yerno de la mujer, sigue golpeando puertas en Argentina, mientras su esposa (hija de Nelly) tuvo que viajar a Italia para acompañar a su madre.

En diálogo con el diario El Puntal, Rivero comentó detalles de este difícil momento por el que atraviesa toda la familia.

"Mi suegra está en Génova. Fue en un viaje a conocer Italia y no es que esté económicamente bien como para hacer un viaje de esos. Sino que cobró una herencia y soñaba con conocer Italia.

"Llegó a Génova y a las cinco horas le dio un ACV, un infarto cerebral y hace casi 40 días que está allá. Mi señora (Elizabeth Sitto) se fue a los tres días, está allá un poco desamparada porque en principio habíamos recibido la ayuda del gobierno nacional y ahora es como que no. Estamos tocando las puertas del gobierno provincial para conseguir en qué traerla. Estamos desamparados", manifestó Eduardo Rivero, quien vive en Cabrera.

"Mi suegra se llama Nelly Costanzo, ella es de Las Perdices. Hubo problemas además con el seguro médico o seguro del viajero".

Fue una lucha conseguir que nos cubriera. Finalmente cubrió sus gastos hasta que la excursión regresó a la Argentina. En ese momento nos dejó de cubrir lo sucedido y los gastos que se están registrando en Italia, por lo que tuvimos que recurrir al Pami", detalló Rivero.

Tras lograr el asesoramiento de una abogada, se contactaron con funcionarios del Pami, que se hizo cargo de la cobertura médica en Italia.

Gestiones

El yerno de Nelly sostuvo que la familia quiere trasladar a la mujer al país pero no tienen los medios para hacerlo. Además, requieren de un avión sanitario.

"Desde el gobierno nacional nos dijeron que no va a poder ser el viaje. No está previsto el traslado, aunque en un principio nos habían dicho que sí. No sé después qué pasó".

Ahora, el legislador provincial de Hernando, José Luis Scarlatto, estaría haciendo gestiones para que el gobierno cordobés pueda brindar alguna ayuda.

Nelly permanece internada y junto a ella está su hija Elizabeth a la espera de novedades.

"Hace algunos días mi suegra había empeorado, tenía una bacteria en los pulmones y venía con mucha fiebre, así que estaba complicada, y ahora hace dos días que viene mejorando un poquito.

Tiene un tratamiento con antibióticos por unos 15 días y de ahí en más evaluarán los médicos si se puede trasladar en un avión, adaptado, sanitario", puntualizó. La hija de Nelly, en tanto, para en una pensión italiana.

"Se está arreglando como puede. La zona nos está dando apoyo moral, por lo menos. En Las Perdices hicimos una venta de pollos asados y juntamos algo de fondos", precisó el hombre.

Rivero se comunicó también con el intendente de Cabrera, Marcos Carasso, quien se mostró dispuesto a interceder en las gestiones ante la Provincia.

Las esperanzas estaban puestas en que este viernes, por celebrarse el aniversario de Cabrera, funcionarios cordobeses arribaran a la ciudad y allí poder hacer oír el pedido de ayuda.

"Lamentablemente parece que no vinieron quienes tenían que venir. Esperemos que lleguemos a oídos del las autoridades provinciales porque seguro que nos van a poder ayudar en esta situación que nos supera", indicó Rivero.

