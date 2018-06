El dardo envenenado del PJ

Durante la tremenda semana que terminó asistimos, finalmente, a lo que muchos estábamos esperando desde hace tiempo. Luego de más de dos años de disimulos, gestos gentiles y responsables para la tribuna en algunos casos, y riñas internas que no permitían mostrar el cuchillo bajo el poncho, el PJ retomó su práctica política típica cuando es oposición.

Siendo esencialmente una voraz maquinaria de poder sin importar costos, banderas o reivindicaciones, esmerilar el sistema vuelve a ser su negocio. Debilitar las instituciones y socavar la democracia, aunque deje miles de heridos entre aquellos que dicen defender, los acerca al poder y con eso basta, siempre con su tatuaje indeleble de que el fin justifica los medios.

Seamos claros: la bomba de tiempo que dejó activada y con espoleta de retardo el peronismo gobernante hasta diciembre de 2015, y a sabiendas, es el insostenible déficit fiscal. Cualquiera que domine dos letras de economía conoce la inviabilidad del sistema de subsidios y asistencia, y los intentos por desactivarlo con el gradualismo no se cumplieron por la misma dinámica de la política previa. Por ejemplo, entregar un país que necesita inversiones foráneas en default, casi una sentencia de muerte.

En la discusión sobre tarifas finalmente lanzaron el dardo envenenado: votaron una ley inconsistente, insostenible y con anunciado destino de veto, porque muestra otra vez una Argentina inconsistente, de poder licuado, y sin capacidad de acuerdos básicos que garanticen normas racionales. Para debilitar aún más, pusieron en la calle cientos de miles de personas protestando, anunciando peligros inminentes para la patria, y destruyendo una recién inaugurada Plaza de Mayo.

Fue muy curioso ver a la expresidente hacer su típico acting rimbombante, inflamándose en el discurso mesiánico, pero sin hacerse cargo en lo más mínimo del desastre en que sumió al sistema tarifario con el cóctel de desinversión, promesas falsas, subsidios y demagogia. A esta altura su cara es más dura que el hormigón armado de los bancos destrozados en la plaza.

En algunos casos mueven a risa si no fuera una tragedia. El PJ gobierna 14 provincias, entre ellas todas las más pobres. Pero, además, las gobierna desde tiempos inmemoriales, y jamás han hecho las obras e inversiones que permitan a sus pueblos (rehenes) mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la culpa de todo ese atraso y miseria es de Macri Gato. Una manifestante de Barrios de Pie de San Francisco Solano dijo muy suelta de cuerpo que estaba protestando porque no tiene gas, cloacas, asfalto, y cada vez que llueve se inundan. Pero nadie le preguntó por qué en 28 años de peronismo redistribuidor de la riqueza e igualador de oportunidades ese gas, ese asfalto, esas cloacas y esas obras hídricas no se hicieron.

Lo que viene es predecible. El PJ olió sangre, el club de helicóptero suma mujaidines y moderados. Ese 2019 que les parecía imposible ya sumó cuatro candidatos: Urtubey, De la Sota, Massa y Cristina. El 4 de mayo Pichetto dijo en televisión “¿es sostenible en el tiempo que haya 10 u 11 millones de AUH? Algo habrá que analizar, porque acá hay 10 millones de personas que trabajan y 17 millones que cobran un cheque del Estado”. Luego, en el Congreso toda esa razonabilidad se esfumó.

Vamos por todo, dijo ella en el cénit de su poder. Otra vez se vuelve cierto.