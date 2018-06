Cómo afecta trabajar de noche a tu salud

Muchos son los empleos que desarrollan la jornada laboral en la noche. Profesionales de la salud, vigilantes nocturnos, personas que viajan con frecuencia, son algunas de las profesiones que desarrollan toda o parte de su actividad laboral durante la noche. Y muchos son los estudios que demuestran que trabajar en horas nocturnas reduce en gran medida la calidad y la esperanza de vida, entre otros factores fundamentales del ser humano.

No es fácil impedir que esta clase de turnos o empleos existan, ya que existen unos servicios públicos básicos que deben desempeñarse durante la noche. Sin embargo, hay muchas instituciones que insisten en limitar el tiempo.

Cuando no dormimos por la noche no descansamos con normalidad. Esto tiene razones biológicas: nuestro cerebro está programado para descansar de noche. Las personas que trabajan por la noche descansan alrededor de una o dos horas menos que el resto, y solo los menores de 35 años consiguen dormir casi como las personas que no tienen un turno nocturno.

Pero no solo se debe tener en cuenta la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. En nuestro cuerpo se crea una hormona llamada melatonina durante la noche, que es la causante del ajuste de nuestros ritmos biológicos, la que hace que nuestro cuerpo sepa cuándo es de día y cuándo de noche.

Por lo tanto, nuestro cuerpo experimenta cambios hormonales cuando no descansamos en la noche. Es por eso que las mujeres experimentan cambios en la menstruación y molestias, o que sean más propensas a padecer cáncer de mama. Asimismo, otra consecuencia de trabajar de noche es la pérdida de cinco años de vida por cada 15 trabajados en turno nocturno.

Además de estos cambios, es frecuente la irritabilidad, el aumento de las posibilidades de padecer una enfermedad cardiovascular, los malos hábitos alimenticios, los problemas digestivos, los trastornos del sueño, la fatiga crónica e incluso el resentimiento de la vida social y familiar.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-17-14-17-52--diez-remedios-caseros-para-calmar-la-tos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-26-19-30-2-la-vida-es-un-sueno-lucido-cual-es-su-significado

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-21-8-6-5-remedios-naturales-para-aliviar-el-dolor-de-estomago