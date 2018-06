Leopoldo Luque: "Nunca vi a Argentina como el martes"

COMPARTIDOS: 0

El ex delantero y campeón del mundo con la selección Argentina en el 78´, dio su opinión sobre el equipo dirigido por Jorge Sampaoli (entrenador que es de su gusto), y como ve al plantel de cara a un duelo crucial ante Francia, rival que el mismo Luque enfrentó en la primera fase del recordado mundial en nuestro país.

Tras la agónica clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo en Rusia, Argentina ya se prepara para enfrentar a Francia, encuentro que se disputará el próximo sábado a las 11 en Kazan y dará comienzo a dicha ronda.

Desde la previa del certamen, la selección europea es una de las favoritas a quedarse con el título, teniendo en cuenta la buena eliminatoria que realizó en el grupo 1, fase en la que se midió con Suecia y Holanda entre otros equipos.

No será la primera vez que argentinos y franceses se enfrentarán en una Copa del Mundo. Se midieron en Uruguay 1930 y en Argentina 1978, en ambas ocasiones, la victoria fue para el seleccionado albiceleste. En la primera cita mundialista, el triunfo fue 1 a 0 con gol de Luis Monti, mientras que en el estadio Monumental, la selección de Menotti venció a los Galos 2 a 1, con tantos de Pasarella de penal y de Leopoldo Jacinto Luque. Michel Platini había igualado para Francia.

Justamente Luque, delantero del equipo que le dio la primera gran alegría a nuestro país, dialogó en el programa radial “Antes de ver el sol”, analizando desde su óptica el presente de un seleccionado que estuvo a punto de quedar eliminado y que ahora sueña en grande.

-¿Cómo vivió la victoria del martes y el pase a Octavos?

-Vivo este mundial como cualquier persona, porque soy hincha y quiero mucho a esta camiseta, no sólo por ser argentino, sino porque alguna vez la defendí y con mucho orgullo. Pero lo que sí quiero destacar es que nunca vi a la Argentina como el martes.

-¿A qué se refiere con que “nunca” vio a la selección como en el último partido?

- Anteriormente observé algunas cosas que no me gustaron. Messi erró un penal en la primera fecha y nadie fue a abrazarlo o a decirle que no pasaba nada. Lo mismo con Caballero en el segundo encuentro. Nadie se le arrimó a consolarlo, es un error que lo puede cometer cualquiera. Me pareció todo muy raro y muy frío. En el partido del martes se dieron unos abrazos que nunca había visto. Es fundamental tener un buen grupo para conseguir el objetivo. Creo que el plantel está más unido que nunca.

-¿Cuál es su opinión respecto al entrenador y a las críticas que ha recibido?

- Siempre me gustó Sampaoli. Creo que es un técnico con carácter. No creí nada de lo que se dijo, de que le arman el equipo y tantas otras cosas que se siguen hablando. Si realmente es así, sería un títere. Yo creo que no, y aunque no lo conozco he seguido a sus equipos y lo veo un hombre muy apasionado.

Hay que estar unidos. Y tiene que haber diálogo. Si yo fuera el “Toto” Salvio le diría al técnico que no me siento cómodo jugando de lateral, porque Salvio es un volante de mitad de cancha hacia arriba. Esas cosas las tenés que hablar. Yo prefiero que no me pongan a tener que jugar en otra posición que no me sienta bien, no por tener ganas de jugar me tengo que quemar. Menotti alguna vez dialogó conmigo y con Kempes, que éramos los que sobresalíamos en la delantera. Nos preguntaba con quién nos sentíamos más cómodos. Es algo normal.

-Se viene Francia, rival que Argentina enfrentó en 1978 en la primera fase…

- Nosotros teníamos que ganarles para asegurar la clasificación, porque después nos medíamos con Italia que era el más difícil del grupo. Francia se parece mucho a Argentina. Siempre tuvo jugadores de buen pie. Tiene algunos jóvenes rápidos, pero creo que si los controlamos bien y jugamos como en el primer tiempo ante Nigeria, manteniendo la pelota y siendo inteligentes, posiblemente ganemos. Además, no sé si ellos estarán preparados para marcar a un jugador tan completo como Messi. Imagino un partido accesible.

-¿Por qué costó tanto pasar la primera ronda?

- Los únicos culpables para mí, son los dirigentes que manejan el fútbol mundial. Las selecciones llegan sin estar preparadas, como por ejemplo en las eliminatorias. Clasificamos de casualidad. Hay jugadores que llegan y al otro día tienen que jugar un partido crucial. Mínimo se necesitan entre seis y siete días para poder entrenar. El fútbol es trabajo.

En los partidos serios que se disputaron antes del mundial, ya se notaron fallas. Jugamos contra Italia y con España. En el primero se jugó más o menos y frente a España nos humillaron. Después no se hicieron más partidos importantes, que sirven para ver los errores y donde te podés mandar una macana, como le sucedió a Caballero. Pero hay que cometerlas antes de un mundial.

-Hablando del error de Caballero ante Croacia, ¿cree que es necesario que un arquero sepa jugar con los pies en la actualidad?

- Está bien que un arquero juegue bien con los pies y que hoy se utilice bastante. Lo respeto. Pero a mí me gusta que mi guardameta sea un gato, que vuele de un lado a otro, y que si tiene que mandarla a la tribuna, que lo haga. A veces la confianza mata al hombre, y fue lo que le sucedió a este muchacho.

-¿Qué diferencia nota entre el fútbol actual y el de su época?

- El fútbol es mucho más fácil ahora. ¿Saben cómo obteníamos información de nuestros rivales? A través de cartas que mandaban colaboradores de Menotti en otros países. Cuánto medía, la posición y no mucho más. Ahora, con un celular ponés el nombre del jugador y te sale todo. Con todas esas falencias que teníamos en nuestra época, nosotros ganábamos porque teníamos hambre de gloria.

Estos muchachos no tienen ninguna clase de problemas. Nosotros jamás viajamos en primera clase, por dar otro ejemplo. ¿Vieron en el avión que viajan ellos? La verdad no sé qué les pasa. Otra cosa: cuando llegan a un hotel. La mayoría no mira ni saluda a nadie. Eso no está bien. Quizás se han acostumbrado a los comportamientos europeos que allá son más fríos, pero acá no es así.

-¿Argentina tiene plantel suficiente como para ser campeón o depende de lo que pueda hacer Messi?

-Argentina siempre es candidato, aunque no haya demostrado mucho aún. El martes hubo una mejoría pero todavía falta conexión. Me gustó la sociedad Banega – Messi. Pero hay jugadores como Biglia que no pueden jugar en la selección. Lo digo con mucho respeto. Siempre fue un jugador lento, y ahora con los años y con una lesión reciente, peor.

La gente y sobre todo el periodismo, cuando se lesionó Biglia hicieron un drama. Si se recupera, si no llega, que será un problema, etc. ¡El único que nos tiene que preocupar es Messi! los demás son todos reemplazables.

-¿Cómo lo ve a Higuaín, siendo un jugador de su misma posición y uno de los más criticados por el público?

- El “Pipita” está en un mal momento. Cuando le tiene que pegar, no le pega. Cuando la tiene que parar, no la para. Él tiene que hacer un gol ya. Es todo anímico. El entrenador le debería dar más confianza, decirle que de ahora en adelante él va a ser el 9 del equipo, y ahí mentalizarse.

-¿Se anima a armar el equipo para el sábado?

- No voy a decir muchos nombres. Sampaoli tiene que poner al mejor arquero, a los cuatro mejores defensores, tres en la mitad de cancha, un enganche y arriba Messi y Pavón. Si le dan confianza a Pavón puede llegar a ser la gran sorpresa del Mundial. Las veces que entró, lo hizo muy bien, eso significa que tiene personalidad.

Quiero que se entienda: todo lo que digo, lo digo para mejorar y porque quiero que Argentina sea campeón. Ya tengo cierta edad y no quiero irme de este mundo sin ver otra vez a mi selección en lo más alto.

