Video: así contó Nahir Galarza cómo mató a Fernando Pastorizzo

Entre sollozos y visiblemente afectada. Así se vio a Nahir Galarza en el juicio que la tiene como única acusada de matar a Fernando Pastorizzo. Por primera vez, se escuchó la voz de la joven tras el crimen: difundieron parte de su declaración en la que no aceptó preguntas.

Ocurrió el lunes, pero El Diario de Mariana difundió las imágenes este viernes. La imputada aseguró que fue víctima de violencia de género y relató cómo fue la pelea en la noche de Navidad. Además, a pesar de que las pericias la complican, volvió a asegurar que realizó los dos disparos involuntariamente luego de que le quitara el arma a Pastorizzo mientras viajaban en moto.

"Cuando dobló, pierde el equilibrio. Venía manejando con una sola mano y empezó a tambalear la moto. Ahí se la saqué (a la pistola) y en ese momento él se dio cuenta, frenó la moto y yo... No sé... De repente me había quedado aturdida y nos caímos los dos para el costado, y en seguida cuando me alcanzo a levantar fue de nuevo que me quedé aturdida y esos fueron los dos disparos".

"Fueron dos segundos nada más, fue todo rápido y no encuentro cómo describir cómo se sentía. Se me puso la mente en blanco, me sentía nerviosa", relató entre lágrimas. "Puedo asegurar que fue un accidente y por más cosas que me haya hecho tampoco le hubiera deseado que le pasara eso", agregó.

Tras esta declaración, el fiscal Sergio Rondoni Caffa pidió perpetua para Nahir por el homicidio agravado por el vínculo. El martes se conocería el veredicto del Tribunal de Gualeguaychú.

