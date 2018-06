Médicos del Notti realizarán medidas y no habrá atención

COMPARTIDOS: 0

Los prestadores que realizan servicios en el Hospital Notti realizarán una medida de fuerza y resentirán la atención la semana que viene. Así lo informó la titular del gremio AMPROS, Isabel del Pópolo en diálogo con Estudio 91.7.

Según comentó la representante gremial, los prestadores de ese hospital no cobran como los demás médicos, ya que no se está cumpliendo con los acuerdos paritarios. "Cobran lo que se ha determinado por guardia, pero no están cobrando el aumento de acuerdo a la inflación".

Del Pópolo explicó que la medida no se extiende a otros efectores de la salud ya que los prestadores realizan servicios en la guardia del Notti, pero no en otros hospitales públicos.

"Si se cumple con lo pactado, la medida podría quedar sin efecto", aseguró la dirigente. Pero avisó que el Gobierno deberá poner en marcha de una vez por todas la carrera médica estatal para que no se produzcan estas situaciones.

