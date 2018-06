La mitad de los niños argentinos no tiene acceso a internet en su casa

COMPARTIDOS: 0

Los derechos básicos siguen vulnerados para gran parte de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Los índices que miden sus condiciones de vida muestran la enorme inequidad y la precariedad a pesar de algunas pequeñas mejoras en ciertos indicadores: la mitad vive en la pobreza, un tercio depende de comedores asistenciales para comer, muchos no han visto a un doctor en el último año, tantos otros jamás fueron a un dentista, a dos de cada diez nadie le festeja su cumpleaños.

Según indica el diario Clarín, la mitad no tiene Internet en sus hogares, el 60 por ciento no tiene celular y el 40 por ciento tampoco una computadora.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina presenta este jueves el informe “(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el período 2010-2017”, en el que analiza 8 indicadores: alimentación, salud, hábitat, subsistencia, crianza y socialización, información, educación y trabajo infantil.

“En casi todos los aspectos se ha mejorado un poco, pero aún son inaceptables las cifras, no se puede decir que estemos bien. La infancia es una población muy poco valorizada por los políticos que llegan al Gobierno. Pensar que la pobreza va a bajar no es todo. En el ejercicio de los derechos el Estado debe garantizar accesos a distintos servicios. Los más básicos son la salud y la educación, pero no es todo. Lo que no se logra en la infancia es muy difícil revertirlo después”, analizó Iaina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social en la Infancia de la Universidad Católica Argentina.

Los índices son claros, mientras el 75,6% de los hijos de los trabajadores marginales no tiene Internet en sus hogares, esto sólo le ocurre al 2% de un trabajador medio profesional. Lo mismo con los celulares y las computadoras. No es un tema menor entre los niños: como marca el mismo informe, hoy los niños y niñas “se socializan con y a través de tecnologías”, además de ser un vehículo de acceso a la información.

Además, el 48,9% no accede a la enseñanza de computación en la escuela primaria.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-27-9-26-31-secuestran-arturitos-de-star-wars-llenos-de-cocaina

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-27-17-26-21-asi-continuara-el-tema-del-aborto-legal-en-el-senado-de-la-nacion