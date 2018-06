La injusta mala fama de los gatos

COMPARTIDOS: 0

Los felinos domésticos siempre han sido considerados animales enigmáticos y gran parte de estos conceptos surgen de la ignorancia y la comparación con el perro al cual se lo considera como la mascota ideal y el mejor amigo.

La falta de comprensión del comportamiento del gato le ha conferido un mote de especulador, traicionero y oportunista; condiciones propias de la naturaleza humana pero no del mundo animal y mucho menos del gato. Pero, ¿de dónde y por qué surgen estos mitos?

En ese espacio, hemos explicado en innumerables oportunidades cómo el perro llega a convertirse en mascota y todo comienza hace más de 10.000 cuando el hombre primitivo descubrió el provecho que los lobos podían brindarle, al acompañarlo en las jornadas de caza, defendiendo el territorio y a los integrantes de su grupo como si fuera su propia jauría. Debido al carácter social del lobo, este logró adaptarse muy fácilmente al esquema social del hombre y se incorporó en corto plazo como un compañero ideal.

El gato llegó al ser humano de una manera diferente, algo más distante y con menos contacto físico como sucedió con el lobo. Todo esto marcó la diferente relación entre ambos, pero todo surge de la naturaleza del felino salvaje que es el padre de todos los gatos que hoy disfrutamos.

Los gatos salvajes no son sociables ni viven en grupos, sus contactos son casuales y están vinculados a la reproducción, de manera que están menos o nada habituados a manejarse en grupos y ‘negociar’jerarquías, no suelen compartir comidas ni el territorio, de manera que su aproximación al ser humano sucedió cuando éste dejo de ser nómade y cazador y pasó a cultivar y a acopiar granos. Con ellos llegaron los roedores oportunistas y tras ellos los gatos, que encontraron una fácil fuente de alimentos.

Esta génesis en la relación y la naturaleza intrínseca del gato le configuraron su carácter y su fama que para muchas personas es mala, pero sin fundamento alguno más que la ignorancia y el prejuicio.

Mitos y falsas creencias

* Los gatos son interesados, distantes y traicioneros.

Nada más equivocado que este concepto. Debemos entender que los felinos son solitarios por naturaleza y si bien se han adaptado socialmente todavía quedan vestigios de su primitivo comportamiento que los torna menos sumisos y sometidos que lo perros y ellos manejan sus propios deseos, según preferencia de la manera más autentica y suelen protegerse de los peligros y amenazas con mucha recelo y premura.

* Las embarazadas no pueden tener gatos.

Uno de los mitos más populares y arraigados en el acervo popular ,que surge por confusión o verdades a medias, y construyó por error una de las causas más fuertes de desprestigio de felino como mascota.

La razón de este mito se basa sobre una enfermedad parasitaria compleja que resulta peligrosa para las mujeres embarazas pudiendo producir abortos y malformaciones en los bebés. Es cierto que el felino constituye un eslabón fundamental en la diseminación de la enfermedad al medio ambiente, pero no es el responsable del contagio hacia las personas.

El gato que enferma de toxoplasmosis elimina los parásitos a través de las fecas al ambiente solo por un período de alrededor de 15 días y necesitan al menos pasar un par de días al sol dentro de la materia fecal para activarse y allí recién transformarte en infectantes.

Ahora bien, para que las personas se contagien de su propio gato deben consumir materia fecal contaminada durante ese periodo exclusivo de 15 días y habiendo dejado que madure al sol al menos dos días.

Como verán, eso es casi imposible, pero es bueno entender entonces cómo la enfermedad llega a las personas y no es a través del gato directamente.

El contagio llega del consumo de verduras mal lavadas que estuvieron en contacto con caca infestada o con el consumo de carne mal cocida de un animal que consumió vegetales contaminados, ya sea vaca, cerdo, conejo, etcétera.

Hacer jardinería sin guantes y el mal aseo de las manos tras los trabajos en la tierra pueden ser causas de contagio, al igual que los niños que juegan en los areneros públicos.

* A los gatos no se los pueden educar.

Incorrecto, se los puede y debe educar utilizando las herramientas y medidas correctas. No son perros pequeños y ese es el primer error en cuanto a la educación. También existe el mito que no es necesario educarlos, ya que se crían solos bajo sus propias normas y eso contribuye a fomentar más el mito de la independencia y desobediencia.

* Los gatos se llevan mal con los perros.

Como dijimos, son muy recelosos de su integridad y si consideran que hay amenazas se defenderán con uñas y dientes, por eso si los acostumbramos y criamos de pequeños con perros que no los ataquen o persigan, serán amigos inseparables.

* Los gatos negros traen mala suerte.

Quizás el más conocido de los mitos, pero sin una explicación certera.

Se cree que nace en la edad media donde se perseguía a las supuestas brujas y los gatos debido a su carácter nocturno, enigmático y sigiloso, representaba al mismo Satanás.

Muchas mujeres murieron injustamente tan solo por la profunda ignorancia de esta época oscura de la humanidad, y los gatos, sus fieles compañeros, corrieron la misma suerte.