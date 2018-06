VIDEO | Reconocieron post mortem a los policías que dieron su vida trabajando

En el Salón de los Pasos Perdidos, de la Legislatura Provincial, se llevó a cabo el acto de reconocimiento póstumo a los dos policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, el oficial principal Jorge Cussi y el auxiliar segundo Daniel Ríos Martínez.

Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Analía Jaime (UCR) y el senador Adrián Reche (UCR), para reconocer a estos servidores públicos quienes fallecieron el pasado 25 de mayo luego de una persecución a un hombre que se había dado a la fuga, y que, al intentar detener su marcha, esa huída culminó en la Ruta 82 cuando ambos policías fueron atropellados.

Participaron del acto, diputados y senadores, amigos y familiares de los efectivos, el presidente provisional del Senado Juan Carlos Jaliff, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, y el director General de Policías, Roberto Munives.

La autora de la iniciativa, Analía Jaime, destacó el valor de ambos policías y el ejemplo de valentía para todos los ciudadanos de la provincia. “Fue un acto heroico por haber brindado la protección de los derechos de los habitantes de Mendoza y por haber contribuido a mantener el orden público conforme a los principios generales de la Ley Provincial N° 6.722”, enfatizó Jaime.

“Destacamos la labor policial, el profesionalismo en el desempeño de las funciones de estos dos nobles servidores públicos que cumplieron con compromiso y vocación su tarea, en pos de la seguridad de la provincia”, subrayó.

A su turno, el senador Reche agradeció “con profundo dolor” la presencia de los familiares de los policías y de los uniformados. Remarcó la importancia que tiene “que las fuerzas de seguridad hayan brindado su cuidado a los ciudadanos”, ponderando el “valor vida” en este lamentable suceso.

Luego, el Director General de Policías, Roberto Munives, se dirigió a los presentes expresando que “cuesta encontrar palabras hoy. Todos los policías hacemos honor a nuestros juramentos y hoy (tanto Cussi como Díaz) están siendo inmortalizados en la memoria de todos”.

Por su parte, el ministro Venier indicó que “esto comprueba una vez más y de un modo más grande todavía, que la ciudadanía asume como propia lo que es la policía. Yo en lo particular me enorgullezco de llevar adelante una Fuerza cuyos hombres todos los días están en riesgo de perder su vida, de salir heridos, que no ocurre en otras áreas del Estado. Esto es una tragedia, el sufrimiento de los familiares no va a terminar, pero este acompañamiento significa para toda la Fuerza, más orgullo, más sentimiento de que se está haciendo lo correcto”.

“Todo el tiempo el policía está poniendo en riesgo su vida. La gente esto muchas veces no lo sabe. Si creemos en que las cosas se transforman, tenemos que pensar que estas muertes no son en vano, sino que se transforman en más dignidad de la policía y de la sociedad en su conjunto que hoy, a través de sus representantes, los está reconociendo”.

Recibieron el reconocimiento, que consistió en un diploma, María Patricia Pastrán, esposa del oficial principal Jorge Cussi y Rosa Martínez y Gerardo Ríos, padres del auxiliar Daniel Ríos Martínez.

