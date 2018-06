El oficialismo culpa al PJ por la caída de la sesión para aumentar la Corte

COMPARTIDOS: 0

Otra frustración sufrió el tratamiento de la media sanción del proyecto de ley de Nueva Composición y Funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, que viene del Senado provincial.

Lo increíble de este nuevo paso en falso es que nadie lo esperaba, porque estaba todo coordinado en las trastienda política mendocina para que en el recinto de sesiones hubiera el quórum necesario, y con mayoría simple, el oficialismo pudiera votar la ley en cuestión.

Las cosas no salieron como estaban previstas, y quien cambió su comprometida posición fue el bloque Protectora-PI. Similar acción a la que el diputado nacional José Luis Ramón tuvo a la hora de no votar la despenalización del aborto, cuando días antes del debate, expresó todo lo contrario.

Entre los hechos de la tarde del martes y la fuerte efervescencia que produjo la falta de palabra por parte de los legisladores del bloque del PI, el Frente Cambia Mendoza salió a expedirse con los tapones de punta. Lo hizo a través del ministro de Economía, Martín Kerchner Tomba, quien en forma irónica dijo: “La Justicia provincial está perfecta, no hay nada que discutir, sometamos las cosas a no decir nada. Por lo que a esa Justicia no hay nada que modificar. En una palabra, está perfecta”.

Inmediatamente, el alto funcionario agregó: “El Partido Justicialista se niega a hacer las modificaciones que no hizo cuando fue gobierno, y que no pretende hacer para que los mendocinos estemos mejor. Dicen que el Gobierno presiona a legisladores y la verdad es que no presiona a nadie. Solo pretende que se traten las grandes reformas que se llevan adelante y que tienen que ver con lo penal y del funcionamiento de la Justicia a nivel de la Corte, y de eso se tratan las discusiones en ámbitos de la Legislatura, con una agenda de reformas que abarcan a los tres poderes del Estado”.

Para Martín Kerchner, “hay algunos legisladores que fueron elegidos diciendo que era distintos al Partido Justicialista y ahora terminan siendo parte”. “Pero más de esta cuestionada postura (la de Ramón) nosotros no vamos a detener la marcha de conseguir vía legislativa, todo aquello que necesita la gente, desde su Legislatura”, dijo Kerchner.

Agregó a la declaración: “La Justicia tiene muchas veces señales que para nada le hacen bien, porque hay justicia para los que pueden pagar un abogado y no hay para los que no tienen dinero y necesitan de ella. Por eso nosotros proponemos cambios en la Corte, para que la misma tenga dinámica y que como autoridad principal de un poder haga los cambios que necesita”.

Finalmente, el funcionario provincial dijo: “La Suprema Corte de Justicia, necesita gente nueva que la amplíe y que dé el número suficiente para que la Corte introduzca los cambios necesarios, que deben responder a la gente que necesita del servicio de justicia. Por eso me pregunto, ¿cuál es el servicio de justicia que piensa el Partido Justicialista para la gente? o ¿cuál es el servicio de justicia que debe recibir ese contribuyente que dijo defender un grupo de personas, que hoy legisladores cambian permanentemente de posición? Fundamentalmente me pregunto, ¿por qué no discutir reformas en la Justicia?, ¿por qué no dan la cara y le hablan claro a la gente?”.

