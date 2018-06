Presentan Mi Cuadra Alerta, el plan para terminar con la violencia machista

COMPARTIDOS: 0

Con el objetivo de terminar con tanta violencia contra mujeres, lesbianas y trans, se lanza en Mendoza un programa de alcance nacional.

El mismo aglutina a todos los movimientos de mujeres y está coordinado por La Colectiva Ixs. Contiene la concientización solidaria de la comunidad que se inicia con los vecinos de una cuadra, se extiende al barrio y luego a toda la ciudad.

Quienes organizan estas acciones aseguran que constituyen una herramienta que pone en alerta sobre la violencia machista y discriminatoria dentro de un barrio. A partir de la organización solidaria, los vecinos podrán dar aviso a la Policía y a organismos del Estado con el fin de poner en evidencia situaciones de este tipo en la cuadra.

Consideran que el compromiso de todos hará que comiencen a disminuir los actos de violencia que a diario se notan en distintos puntos de la ciudad, muchos de los cuales han terminado con la muerte de un ser, sea mujer, trans o lesbiana.

Sobre la propuesta, El Ciudadano dialogó con Laura Chazarreta, quien es parte de La Colectiva y está en la organización, opinó: “Me parece muy importante que ocurra esto, porque despierta la acción colectiva de las mujeres. También de trans, lesbianas, travestis y los vecinos en los lugares más vulnerables”.

Dijo Chazarreta que “se implementa ‘Mi cuadra alerta’ en los barrios donde se pueda activar la comunicación solidaria, con formas de alertas, como un silbato. Donde un grupo de personas, ante una situación de violencia, reaccione. Obviamente que el grupo tendrá un o una responsable que llame a la Policía o a otros organismos. Todo esto se potencia con nuestras leyes y derechos, donde podamos lograr exigir a la Justicia un Estado que garantice la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las mujeres”.

Cuando se le preguntó por qué se llegó a esto, contestó: “No vemos en estos momentos políticas de Estado sobre igualdad para que las mujeres realmente podamos tener vidas sin violencia. Y no hablo solamente de la violencia machista o patriarcal que nos asesina”.

“La expectativa de vida de una persona trans o travesti es de 35 años y esto es muy grave, porque quedan totalmente fuera del sistema, donde el Estado las excluye, inclusive el mercado laboral. Todo esto habla de las discriminaciones de la violencia que sufrimos”, comentó Chazarreta.

Al consultarle sobre detalles de la campaña, detalló: “‘Mi cuadra alerta’ es una acción nacional que se implementa a lo largo y ancho del país. Aquí en Mendoza su presentación se hace este jueves (por hoy), a las 18, en la Asociación Ecuménica de Cuyo, en San Lorenzo al 478, de Ciudad. Allí, y articulando con otras agrupaciones de mujeres, iremos a los barrios donde se puedan activar estas alarmas con todas las mujeres y la comunidad en general”.

Y consideró que “un hecho que nos marca esta acción es el triple homicidio de Guaymallén, donde los vecinos que escuchaban las situaciones de violencia no sabían qué hacer. Por eso, ‘Mi cuadra alerta’ instruirá y concientizará a cada vecino cómo actuar en estos hechos de violencia, donde no solo se termine con ellos sino que además se salven vidas. No será fácil, porque no estamos preparados y no sabemos qué hacer. Llamamos a la Policía y no viene... Entonces, organizándonos frenaremos situaciones de violencia y haremos que la Justicia impulse la actividad del Estado ante esta situación”.

Chazarreta expresó: “Nosotros debemos apropiarnos como sociedad que todas las leyes que han venido sancionándose, como la 26.485 Contra la Violencia, la Ley Nacional Contra la Trata, leyes sobre temas sexuales y de reproducción, de Asignaciones, de Jubilación por Ama de Casa, programas sociales y de emprendimientos...”.

“Todo esto nos permite a las mujeres ejercer nuestros derechos, y es ahí donde le pedimos al Gobierno políticas de igualdad, porque no puede ser que se piense en políticas solo para una mujer víctima en situación de violencia, cuando deberíamos ejercer el fortalecimiento de participación colectiva para no llegar a una situación así”, expresó.

“Por eso es que ‘Mi cuadra alerta’ también significa talleres de formación a las mujeres sobre todo ese paquete de leyes y programas, que ya tenemos. Que solo necesitamos que se cumplan con presupuesto y estén garantizados por los tres poderes del Estado”, finalizó.

