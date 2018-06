ENTREGA DE LIBRETAS | ¿Es bueno premiar con dinero las buenas calificaciones?

COMPARTIDOS: 0

Este martes, en la provincia de Mendoza se entregaron las libretas escolares correspondientes al primer semestre del año y muchos padres premiaron con dinero a los chicos que obtuvieron buenas calificaciones.

Sin embargo, expertos consultados por este medio aseguran que esta práctica podría ser perjudicial para los alumnos.

Situación en contexto

El Ciudadano consultó sobre este tema con tres psicólogos especializados en pedagogía y todos coincidieron en lo mismo: "premiar con dinero a los chicos por sus calificaciones no tiene nada de bueno".

Para entender este tema, ante todo es importante situarse en el contexto de la situación. Muchos padres no se dan cuenta, pero los alumnos, antes de rendir, viven situaciones que pueden desencadenar un importante nivel de estrés. Enfrentarse al miedo, a la inseguridad y sobre todo a la ansiedad, son algunos de los desafíos que tienen los educandos antes de rendir exámenes globales.

"La mecánica psicológica saludable del estudiante no debe ser premiada con regalos o dinero. Si se aplica el sistema de recompensas materiales, el alumno puede interpretar el estudio como si se tratara de un trabajo y eso está muy lejos de la actividad escolar", dice la psicopedagoga Viviana Ulloa, y a modo de recomendación agrega que "la psicopedagogía aconseja elogiar, festejar, aplaudir y felicitar a los niños cuando logran buenos resultados. La labor de los chicos es estudiar y por eso tenemos que reconocerles méritos y también apoyarlos en sus fracasos, evitando siempre que el objetivo final sea un regalo o un premio" comentó la profesional.

"Inclusive, la tradicional frase 'tu trabajo es estudiar' también se presenta como un error que puede confundir los valores en menores", dijo la entrevistada.

Así, una buena forma de "compensar" el esfuerzo de los chicos, podría ser prepararles su comida preferida, permitirles más tiempo para juegos de video o bien reconocerles verbalmente el sacrificio, ya sea si a aprobaron o no.

Del mismo modo que no se deben regalar objetos que cuesten plata en caso de aprobar, tampoco es recomendable castigar a los alumnos si estudiaron y no obtuvieron buenos resultados."Lo importante es que los padres valoren el esfuerzo. De esta forma el chico va a entender que si estudia (no trabaja), va a aprobar y además recibirá gratificación parental que en edades de formación es muy importante para el desarrollo intelectual y cognitivo", finalizó Ulloa.

