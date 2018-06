INVIERNO | En las últimas horas 120 mendocinos "sin techo" recibieron asistencia integral

COMPARTIDOS: 0

Comenzó el operativo de atención integral a personas en situación de calle en la Iglesia La Merced, que se realiza desde el Gobierno de Mendoza en conjunto con otras instituciones. Durante 2017, se realizaron tres operativos.

Consultado al respecto, el subsecretario de Salud de Mendoza, Oscar Sagás señaló: “Este es el primer operativo que hacemos en el año. Es muy importante para nosotros, porque es una forma de llegar a las personas en situación de calle a través del tema sanitario. Estamos haciendo un abordaje integral, que si bien lo hacemos durante todo el año con un consultorio externo que trabaja tres veces por semana, ya tenemos 310 personas abordadas con su historia clínica y con seguimiento interdisciplinario y transversal que se hace con agentes de salud, psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos y trabajadores sociales.

Luego Sagás agregó: “Aproximadamente 120 personas van a ser asistidas hoy. Se cita a las personas a la Iglesia de la Merced. Desayunan aquí, realizan el baño y comienzan con el circuito para los estudios. Estos estudios se procesan y, al obtener los resultados, se los vuelve a citar al consultorio que se encuentra frente a la Iglesia”.

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, sostuvo: “La situación la venimos abordando desde que iniciamos la gestión y no hemos notado un aumento significativo en la cantidad de personas. Coordinamos los servicios con 350 personas en esta situación. Esto no quiere decir que todas duerman en la calle sino que tienen estrategias de calle. Algunas duermen en pensiones. En nuestro caso, albergamos unas 170 personas por noche. Tienen desayuno en las plazas, comen en las ollas, algunos no son oriundos de la ciudad”.

“La mayor problemática que tienen –añadió Verón– es perder los vínculos familiares y la falta de un trabajo formal y estable. Eso deteriora las condiciones de una persona que no cubre sus necesidades básicas. Por ello, tratamos de brindarles un lugar para dormir y, a través de un convenio con Remar y la Fundación El Camino, buscamos la reinserción laboral. En esto tenemos una muy buena experiencia el año pasado, ya que logramos reincorporar a unas 120 personas. Así que siempre y cuando estén de acuerdo, las puertas están abiertas para aquel que quiera salir adelante”.

Por último, Enzo Rizzo, encargado del Registro Civil Móvil, manifestó que “el objetivo es entregarles el DNI. Para ello, los citamos al móvil, les tomamos los datos y en 10 días les llegan los documentos a este lugar, ya que otro problema que tienen es que no poseen domicilio. En los cuatro operativos anteriores hemos entregado 219 DNI y estimamos unos 60 para el día de hoy”.

Más sobre el operativo

Los servicios que se prestan son: exámenes clínicos, evaluaciones y diferentes prestaciones odontológicas, oftalmológicas, nutricionales; se ofrece la colocación de vacuna antigripal y la realización de análisis de sangre general y serológico, y la presencia de camiones sanitarios de Nación. Además, se brinda asesoramiento sobre métodos anticonceptivos (Programa Provincial de Salud Reproductiva) y de diferentes temáticas, a cargo de personal de la Dirección de Adulto Mayor, la Dirección de

Contingencias, la Dirección de Atención Integral a las Personas con Discapacidad.

El operativo está a cargo de personal sanitario de los centros de salud y de las diferentes direcciones, integrantes de las organizaciones sociales, agentes sanitarios y alumnos de los últimos años de la carrera de Medicina.

Desde 2016, la Subsecretaría de Salud, en conjunto con el Programa de Médicos Comunitarios,tiene el consultorio interdisciplinario que funciona en las instalaciones de la Iglesia La Merced, tres veces por semana. Se atiende de forma espontánea y desde allí se articula con centros de salud y hospitales, según corresponda.

Las patologías que se detectaron en este consultorio por lo general son enfermedades crónicas no transmisibles, casos de diabetes, hipertensión arterial, problemas de piel, por lo que existe una derivación posterior a especialistas y seguimientos de cada situación.

Hay que tener presente que las personas en situación de calle son una población muy vulnerable, por lo cual el Estado provincial y su articulación interinstitucional generan diferentes estrategias con el propósito de mejorar su calidad de vida.

