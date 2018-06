PIRATA MUNDIAL: "Desapareció" y le dio una increíble excusa a su esposa

COMPARTIDOS: 0

La historia empezó el pasado 16 de junio, cuando el mexicano Francisco Javier Mata fue con sus amigos y su hermano Nicolás a un bar de Moscú. Allí conoció a Alita Gamzatova, con quien más tarde salió del lugar tomado de la mano.

Las alarmas se encendieron horas después porque Francisco no asistió al partido Alemania-México. Asustados, sus familiares acudieron a las autoridades para denunciar la supuesta desaparición.

Según recogen varios medios de comunicación, Nicolás intentó llamar al teléfono celular de su hermano, pero Alita contestó y le dijo que él estaba bien. De fondo, sin embargo, al parecer escuchó sollozos y corrió entonces la versión de que podía estar secuestrado.

En México, entre tanto, la esposa de Francisco pedía ayuda a través de noticieros y redes sociales. Funcionarios aztecas se pusieron en contacto con sus pares rusos. Se dispuso de inmediato un operativo para dar con el paradero del hombre.

La @EmbaMexRus brindó al ciudadano mexicano reportado como desaparecido en Moscú, toda la asistencia y protección consular correspondiente y se mantuvo en contacto permanente con sus familiares. — Embamex Rusia (@EmbaMexRus) June 20, 2018

La sorpresa fue mayúscula al descubrir que el mexicano de 41 años, casado y padre de una pequeña hija, estaba sano y salvo en el apartamento de Alita desde hacía cuatro días. Todo indica, según un video, que salió del bar voluntariamente y se fue con la moscovita.

Alita ahora exige una disculpa pública, que se aclare que no es una secuestradora y cuenta su versión de los hechos. Afirma:

Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países. Francisco ya dejó mi casa, su hermano se lo llevó en un taxi. Es una historia desagradable, fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven bajo custodia, lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso”

“Francisco se quedó conmigo en el departamento. Ahí me dijo que tenía una esposa, pero que solo seguían juntos por su hijo. No quería ir a ninguna parte, le dije a Nicolás que no se preocupara y que enviaría a su hermano a casa en un taxi. Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés: su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su Fan ID. Quizás Nicolás se comportó de esa manera porque Francisco está casado”, concluyó la señora.

Tuitealo, canal de Youtube, ha hecho circular la imagen en la que se ve a Francisco salir con Alita:

