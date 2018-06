Joven mamá denuncia que la hicieron tener a su bebé y por eso se le murió

COMPARTIDOS: 0

Un terrible caso que involucra a una joven que iba a ser mamá y a un Hospital, tuvo lugar en la provincia de Salta el pasado domingo 17 de junio.

Todo ocurrió en el hospital Perón de Tartagal. Allí Johana perdió a su pequeño bebé porque la habrían inducido el parto con tan solo 5 meses de gestación.

El pequeño no resistió y falleció. Johana señala ahora al Hospital como responsable.

El caso trascendió a través de Facebook y el sitio Informate Salta.

La joven mamá ingresó a la unidad de Maternidad con fuertes dolores y la atendió una obstetra, quien luego de revisarla le habría dicho que estaba con dilatación completa. Fue entonces cuando ingresó una doctora que le habría informado que estaba por tener un aborto y que era necesario romper bolsa.

"Yo llorando le pedí si me podría colocar una inyección para retenerlo y me respondió ¿estás loca? ¿Vos me están cargando?" reveló Johana a los medios.

Un día después de eso le realizaron un nuevo chequeo, tacto, ecografía y se constató que no había necesidad de romper bolsa, el cuello del útero estaba cerrado, y solo tenía un centímetro de dilatación. "Una tristeza total, mi bebé seguía con latidos, me suspendieron el legrado, porque el bebé estaba con vida, me empezaron a colocar calmantes para retenerlo, me dijeron que iban a hacer lo posible para que mi bebé esté en mi panza".

El día miércoles le hicieron una nueva ecografía y el pequeño bebé seguía aún con vida pero no tenía nada de líquido amniótico. "Me dijo que no había posibilidades pero que iba hacer lo posible que ya tuvo casos de mujeres que rompieron bolsa y llegaron a término con sus bebés. Me dio esperanzas, me dijo que siga en reposo y que iba a hacer todo lo posible", contó.

El momento más duro que vivió fue cuando Johana se levantó para ir al baño a higienizarse y le tocó el piecito.

Los médicos hicieron todo lo posible pero el bebé no resistió.

"Se la llevaron y me la entregaron en una caja como si nada. Fue el peor momento que pasé, sentía que me moría en vida. Tengo un odio total hacia la doctora porque no hizo nada cuando pudo haber hecho todo. Lo de mi hija no me voy a olvidar más y sé que no se va a quedar así", contó a los medios la mamá entre llantos y bronca.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-25-19-50-4-asalto-una-despensa-mendocina-y-se-llevo-hasta-el-jamon-crudo

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-26-8-30-17-reto-viral-la-leccion-de-una-nena-a-su-papa-por-insultar-a-la-seleccion