POLÉMICA | La falsa muerte de Maradona que se hizo viral

Más allá de la euforia vivida por todo el país luego de la victoria agónica de la Selección argentina se filtraron dos audios de WhastApp en donde al parecer dos colegas hablan sobre el estado que se retiró Diego Armando Maradona del estadio, luego de sufrir una descompensación, y que luego del traslado a un hospital habría perdido la vida.

"Te enteraste no? No aguantó dio lo que pudo, fue paro cardiorespiratorio. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón, pero no la aguantó" se escucha en uno de los audios filtrados.

En el segundo audio se escucha decir que "lo de Diego lo van a estar informando recién mañana, para no opacar la victoria de la Selección".

Vía redes la "falsa noticia" causó la molestia de muchos periodistas e hinchas:

Hay que ser muy hijo de puta para inventar un audio diciendo que #Maradona está grave cuando está yendo en un avión a Moscú. No sean mierdas muchachos, compren una vida... — Martin Arevalo (@arevalo_martin) June 26, 2018

POR FAVOR! Todo indica???? DEJEN DE DECIR MENTIRAS! — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 26, 2018

🛫 Maradona ya vuela en avión privado desde San Petersburgo a Moscú aparentemente recuperado (vía @pvillegas_tlSUR). pic.twitter.com/TPzit4NQzj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 26, 2018

Repito Maradona NO esta internado en San Petesburgo. Esta viajando a Moscu. Los audios son FALSOS y maliciosos. Tengo fuente directa, NO inventen mas, y menos con la Salud de Diego, el mas grande. — Leandro Illia (@LeanIllia) June 26, 2018

Escuchá los dos audios sobre la Fake News de la "Muerte de Maradona" al final de la nota

