Mendoza casi sin actividades por el paro nacional

El paro convocado por la CGT y por Hugo Moyano, se siente con fuerza en la mañana del lunes en la ciudad de Mendoza. Sin micros, pocos taxis y con diversos cortes, se configura la postal matutina.

En la Terminal de ómnibus hay muy pocos colectivos y muchos pasajeros en espera. Las esperas en el frío de las personas que intentaban llegar hasta sus trabajos, se hicieron interminables. Un pasajero contó: "llevo dos horas esperando, tomo el colectivo que va a Chacras de Coria, Luján. En mi trabajo me tengo que presentar sí o sí pero tengo que esperar hasta las 8:30".

Las estaciones de servicio no están funcionando en el Gran Mendoza. Varios conductores se acercan y preguntan si hay venta de combustible, a lo que los estacioneros afirman que no, esto es debido al paro. Desde las 00 no se está vendiendo combustible, tanto en las estaciones de servicios como las estaciones de GNC.

Mientras, las escuelas están abiertas en toda la provincia con presencia de muchos alumnos y casi todos los docentes. El subsecretario de Administración de la DGE, Gabriel Sciola, explicó que para el alumno la inasistencia correrá como un día normal, "aunque va a estar justificada por el paro de transporte público".

Además explicó que los docentes tendrán su inasistencia como cualquier día normal, se les descontará el día. En caso que se les complique asistir deben concurrir a la escuela más cercana a su domicilio.

