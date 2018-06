Una líder barrial estaría involucrada en un tema "narco"

COMPARTIDOS: 0

La detención de la presidente de una unión vecinal de un barrio de Malargüe ha generado mucha polémica.

El viernes pasado, tras una serie de allanamientos en viviendas del departamento sureño se detuvo a una mujer, que sería Mirta Giménez, quien ejerce como titular de la unión vecinal de la barriada Nueva Esperanza.

En aquel momento, la División de Lucha contra el Narcotráfico Zona Sur detectó más de un kilo de marihuana en una mochila que venía en un colectivo y que tendría como destino el departamento del sur mendocino. Aparentemente, Giménez era la encargada de recibir el paquete con la "droga".

Sobre este caso, José Ferrero, exfuncionario del municipio, explicó que el episodio mancha el trabajo que se hace en los barrios locales para combatir la droga.

“Hay mucha droga en el departamento y hace tiempo venimos iniciando una lucha antidroga en Malargüe. La comisión del barrio es muy buena y esto que sucedió con la presidenta detenida (por Giménez), mancha el trabajo que se realiza a diario para ayudar a la juventud”, indicó Ferrero.

Mirta Giménez ya habría sido trasladada a la cárcel de San Rafael dado que el delito es de índole “federal”.

Pedido al Ministerio de Seguridad

Según relató José Ferrero, desde el Concejo Deliberante de Malargüe se elevó un pedido al Ministerio de Seguridad de la provincia para poder contrarrestar el flagelo de la droga en la comuna.

“El objetivo es que se potencie el control de droga en el departamento y que exista mayor presencia policial porque si no, no hay forma de atacar el problema que tienen nuestro jóvenes”, añadió el ex coordinador de Servicios Públicos del municipio.