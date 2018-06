La política de la natalidad

COMPARTIDOS: 0

Sabemos que nuestro artículo anterior, titulado 'Geopolítica del aborto' tuvo una gran repercusión, de la buena y de la otra. Todos reconocieron que habíamos planteado un tema difícil desde una perspectiva original, cuál era la de sus consecuencias estratégicas vinculadas con la defensa y con el desarrollo del país.

Algunos nos criticaron porque, si bien reconocen que habíamos señalado un problema, no habíamos propuesto solución alguna. Hacia allá vamos.

Nuevamente intentaremos ser originales. Veremos si lo logramos.

La masa de los debates que he escuchado, y han sido realmente muchos, ya sea a favor o en contra de la despenalización del aborto, se han centrado en los siguientes argumentos, a saber:

1. Los argumentos pro aborto se centran en la libertad de la madre para disponer de su propio cuerpo y en la necesidad, desde el punto de vista de la salud pública, de evitar las muertes de las mujeres que desean abortar y son personas de pocos recursos.

2. Por su parte, los pro vida lo hacen en la necesidad de reconocer la existencia de una vida humana distinta a la de la madre desde el momento de la concepción o desde algún momento no muy lejano en su gestación.

Obviamente, tales argumentos nos conducen a caer necesariamente ante los cuernos de un dilema, a saber: o privilegiamos la libertad de la madre o matamos lo que muchos –incluida nuestra Constitución Nacional– consideran a un ser humano.

Tampoco se puede descartar la paradoja que plantearía la aprobación de tal norma, tal como me lo hizo notar un amigo que se desempeña como juez. Una que conformaría una real condena a muerte para miles de no nacidos, cuando en la sociedad se debate, por otro lado y por otras causas, la necesidad de la instauración de la pena de muerte para delitos graves y aberrantes.

Ambos temas son opuestos a normas expresas contenidas en nuestra Constitución Nacional y en el Pacto de San José, del cual somos signatarios. Pero no los trataremos, en esta oportunidad, por su inherente complejidad.

El rol del Estado

Por eso mismo, nuestra propuesta se orienta a eludir estos dilemas adoptando una estrategia política que permita ganar a las dos partes. Tanto a la mujer que engendra como al niño no nacido.

Antes de pasar a la propuesta concreta de una solución y de que termine el debate sobre el proyecto de legalización del aborto, creemos que tamaña decisión, que ha dividido como pocas a la sociedad, exige el uso de un plebiscito como instrumento de decisión.

Tal como se lo hizo mediante la realización de un plebiscito nacional no vinculante el 25 de noviembre de 1984, que permitió pacificar los ánimos de la ciudadanía y que nuestro país firmara con Chile el Tratado de Paz y Amistad para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación de la Santa Sede.

Cualquiera sea la decisión de nuestros legisladores o del plebiscito que proponemos, el Estado deberá tener un rol fundamental, en función de una política destinada a disponer de una Argentina bien poblada, tal como la soñaron grandes pensadores como Juan Bautista Alberdi, quien sostuvo que “gobernar es poblar”, o estadistas como Juan Domingo Perón, que soñaron con una Argentina de 50 millones de habitantes para el año 2000.

Solución: una rápida adopción

Pasando a lo concreto, ese mismo Estado bien podría intervenir, por ejemplo, para que esa mujer continúe con su embarazo y rápidamente entregue a ese niño en adopción. Y enfatizamos lo de “rápidamente”, porque sabemos de las dificultades que enfrenta una pareja que quiera adoptar en nuestro país.

Por lo tanto, una sencilla, rápida y no costosa medida que proponemos es la de agilizar los procedimientos de adopción, posibilitando lo que denominamos la “adopción preventiva”. Una que pueda concretarse antes de que el niño nazca.

Casi con certeza, creo oír las objeciones que dirán los que sostienen que esta figura encontrará las dificultades de situaciones sociales insostenibles, caracterizadas por la pobreza y la incultura del entorno de esa mujer y de su futuro hijo.

Obviamente, que esa mujer –seguramente de bajos recursos y abandonada– necesitará apoyo y contención. Lo mismo que los padres adoptantes.

Está visto que será necesario crear un sistema de contención básicamente constituido en maternidades y en escuelas hogar. Algo, estimado lector, que por raro que parezca, supimos tener hace un tiempo y cuyas estructuras, lo que es aún más increíble, perduran.

Un ejemplo para imitar

Hagamos un poco de historia. Antes, digamos hasta mediados del Siglo XX, la tarea de contener a madres y niños sin recursos estuvo a cargo de damas de alcurnia agrupadas en lo que se denominó Sociedad de Beneficencia.

Ellas crearon una serie de orfanatos austeros manejados por duras institutrices vestidas de gris que regían la vida de los internos y que no pocas veces incurrieron en lo que hoy calificaríamos como el trabajo esclavo infantil.

Como en tantas otras cosas, para que esto cambiara hizo falta un líder, en este caso una lideresa y un proyecto. Nos referimos a las escuelas hogar organizadas por la fundación Eva Perón a mediados del siglo XX bajo la dirección de la señora Eva Duarte de Perón.

Antes de seguir, quiero aclararle al lector que soy radical, lo que no me impide reconocer los logros obtenidos por personas que no pertenecen a mi partido. Pues, ya bastante daño nos hace esta grieta que nos separa, cuando la finalidad de la verdadera política es la concordia y no la discordia.

Sigamos. La fundación estableció 20 hogares escuela durante los siete años precedentes al golpe de estado de 1955. Los niños asistían a las escuelas públicas y cada uno mantenía los lazos con su familia nuclear siempre que fuera posible. Integración, no segregación, era el lema de cada hogar escuela.

Un ejemplo de esta apertura lo vemos dibujado en su peculiar y bella arquitectura. Con cercos bajos, en lugar de muros. Con edificios de estilo californiano misionero, amplios y bien iluminados, con techos de tejas rojas, muros blancos y jardines verdes.

Decorados con un interior que era de la más alta calidad, con mármol, mosaicos y camas de roble que todavía quedan después de más de 60 años de abandono. Manteles alegres, una abundancia de flores, murales pintados para encantar a los niños, libros y juguetes ayudaron a crear un ambiente hogareño.

Todos esos edificios, dada su alta calidad constructiva, han perdurado hasta nuestros días. Ergo, no será necesario disponer de una gran partida para rehabilitarlos y devolverlos a su uso original.

Creemos, firmemente, que al hacerlo, definitivamente, nuestros niños volverán a ser unos privilegiados. Unos que puedan crecer y educarse para integrarse a la Argentina que nos merecemos y que hemos soñado tener.

Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

