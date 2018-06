PARO | Usuarios de transporte perdieron el día de trabajo y manifestaron su impotencia

COMPARTIDOS: 0

El paro nacional en Mendoza afectó a varios trabajadores que no tienen la suerte de poder moverse por sus propios medios.

Algunos usuarios esperaron hasta tres horas por el transporte pero, finalmente, se rindieron, no fueron a trabajar y perdieron el dinero correspondiente al día de trabajo.



El Ciudadano estuvo en la Terminal de Ómnibus que desde las 5 de la mañana está casi vacía de coches y habló con algunos laburantes que aprovecharon la entrevista para manifestar indignación e impotencia.

"Estoy esperando el micro desde las 5:30. Yo entro a las 8:30 y por eso me vine 3 horas antes. Pero el colectivo nunca pasó. Le mandé un WhatsApp al encargado del local donde trabajo pero me dijo que si no llego a horario voy a perder el día y bueno, faltan 20 minutos para que abra el comercio y yo estoy acá. Los taxis tampoco pasan así que me voy a mi casa, perderé el día de trabajo. Imaginate lo que eso significa con la crisis que estamos viviendo. No creo que parar el país sea la solución de nada. Todo lo contrario" dijo Estéban Ramos, que trabaja en una casa de ropa en Maipú.

“Estoy desde las 6 esperando colectivo, ya llevo dos horas esperando, tomo el colectivo que va a Chacras de Coria, Luján. En mi trabajo me tengo que presentar sí o sí pero tengo que esperar hasta las 8:30, sino espero hasta a esa hora me pasan a buscar pero ya pierdo el presentismo. Decían que el primer colectivo iba a pasar a las 6 y no pasó, llegué 5:45 y no pasó” comentó Elías Ontiveros.

“Acá el transporte tendría que hacerse responsable de esto porque dijeron el 20% y no es así. Los colectivos han empezado a salir a las 7. Están engañando a toda la población. Yo me dirijo a Rodeo de la Cruz, hace más de una hora que lo estoy esperando. Voy a perder el día de trabajo, a mi jefe no le importa el paro y mucho menos le importa que yo no tenga auto”. se quejó José María Flores, un ciudadano de a pié que no tendrá otra alternativa que "tomarse el día" y el mes que viene, contar con menos dinero.

“Llevo casi una hora y media esperando el micro, yo voy a Las Heras a trabajar. Entro a las 8:45. Nos comentaron que cada 45 minutos va a pasar pero hay gente que está esperando desde las 6:30 , pero bueno hay que tener paciencia" señaló Alicia Estévez y agregó "Yo trabajo de cajera en un supermercado. Ahí las reglas de trabajo son muy fuertes y no les importa si hay paro o no. En el último paro me descontaron el día y me mandaron para mi casa por que llegué una hora tarde. No nos pusieron sanción pero la plata no la vimos más. Estoy muy enojada" cerró.

“Hace más de una hora que espero, voy a Corralitos. El día se complica mucho por el paro, para los que trabajamos no es la solución y muchos vamos a perder el día o el presentismo. Los Taxis no los podemos tomar porque tampoco hay movimiento y además son muy caros, para mí al menos”, dijo María Rosa Perales a El Ciudadano.

