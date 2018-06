DIOSAS 2018 | Eva de Dominici subió una infartante foto en bikini junto a su hermana

COMPARTIDOS: 0

Eva y María de Dominici son dos hermanas que cautivan a miles de personas en las redes sociales.

Naturalmente, Eva (23) es la más famosa de las dos, ya que es una importante actriz argentina que ha trabajado en películas como: "Sangre en la boca", "El encuentro e Guayaquil", "La última fiesta", y la reciente "No dormirás".

María de perfil mucho más bajo, está en pareja con otra chica llamada Vicky Micheli.

María de Dominici le había confesado a la Revista Gente que a su novia la conoció por Tinder y al poco tiempo se pusieron en pareja: “Tiene dos años más que yo. Juega al fútbol y va a estudiar para ser contadora. Juntas disfrutamos de mirar películas y series, como Stranger Things y Orange is The New Black. También nos gusta ir a comer afuera. Somos muy compañeras”.

Por otro lado la actriz de "La fragilidad de los cuerpo", que es muy compañera de su hermana, subíó una foto en la que ambas salen muy diosas y les escribió: "Hermana y amiga te amo".

Algunos de los comentarios que les dejaron a las bellas hermanas fueron:

- "scarlett johansson????"

- "Hermosas las dos!!"

- "Guasón y amiga dos repotras"

- "Hermosas es poco adjetivo"

La foto de ambas hermanitas tiene más de 90 Likes.

Está claro que Eva de Dominci, es una personalidad muy solicitada en Instagram ya que tiene 1,6 millones de seguidores que comentan y ven las fotos que sube a su muro.

El Ciudadano te deja más fotos de la hermosa Eva:

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-25-10-3-15-cuatro-martin-fierro-se-vinieron-para-mendoza

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-25-8-30-29-bomba-stefania-roitman-combate-el-invierno-con-muy-poca-ropa-sobre-la-cama