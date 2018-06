Javier Mascherano: "No nos ayuda en nada el ruido que hay"

El mediocampista Javier Mascherano aseguró que "no ayuda en nada el ruido" en referencia a las críticas que recibió la Selección argentina, a la vez que remarcó que la relación con el técnico Jorge Sampaoli "es normal" y dijo que hubo una reunión entre todos para "poner el granito de arena para salir de esta situación".

En una conferencia de prensa que brindó junto al jugador Lucas Biglia y al presidente de la AFA Claudio Tapia, añadió:

"Sobre todo cuando ese ruido tiene que ver con diferencias o cuando no llama a la unidad, pero es lo que hay. Convivimos en el pasado con eso y ahora tratamos de hacerlo en el presente".

"Tratamos de centrarnos en lo que podemos controlar y lo que podemos controlar es el partido del martes (ante Nigeria). La situación es compleja y somos responsables de eso. Tratamos de buscar soluciones mientras tenemos la posibilidad de tener una chance más", aseveró.

Además declaró: "Desde un análisis en concreto, sabemos que la situación es compleja, que no es broma y que tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido".

Al ser consultado por la situación con Sampaoli dijo: "La relación con el entrenador es totalmente normal. Obviamente que si sentimos una incomodidad la vamos a plantear, sino seríamos hipócritas. Si vas a jugar un partido incómodo, estás perjudicando al equipo".

El actual jugador del Hebei Fortune de China también habló acerca de los rumores que surgen alrededor de los jugadores de la Selección: "¿Quién arma los equipos? Preguntale a los entrenadores. Han pasado varios y, ¿qué dijeron cuando se fueron? Que nadie les pedía nada".

En tanto, indicó: "Nosotros nos centramos en lo que está a nuestro alcance y eso no implica tirar la pelota afuera ni es una excusa. No es que el equipo no funcionó por lo que dicen. Nosotros somos los primeros responsables y seremos los responsables de acá al final de la Copa del Mundo, eso lo tenemos claro".

Mascherano de Caruso Lombardi: "Es una persona nefasta".

El mediocampista del conjunto argentino calificó al entrenador Ricardo Caruso Lombardi como "una persona nefasta, que dice cualquier tipo de barbaridades", después de que se difundió en las redes sociales un vídeo en el cual el técnico afirma que Cristian Pavón le había pegado una piña (a Mascherano).

"Salió un vídeo donde un entrenador de fútbol empieza a decir cualquier tipo de barbaridades. Es una persona nefasta. No me voy a poner a individualizar. En el ambiente se sabe quién es quién", reveló.

Mascherano también cuestionó a la prensa: "Está el que se lo cree, que hay muchos, el que lo deja pasar, y ustedes, que lo viralizan y no dicen nada. La mayoría. Igual, han dicho tantas barbaridades que una más, no pasa nada".

Volvé a ver completa la conferencia de prensa de Claudio Tapia, Lucas Biglia y Javier Mascherano:

[SELECCIÓN MAYOR] Conferencia del Presidente Claudio Tapia, junto a Javier @Mascherano y Lucas Biglia. https://t.co/8SI53roIMF — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2018

