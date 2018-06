CHOCANTE | La reacción del novio despechado de More Rial

COMPARTIDOS: 0

More Rial, la hija del afamado conductor televisivo Jorge Rial estuvo, en estos últimos días, en boca de cientos de personas que siguen sus movimientos de cerca.

Resulta que la mediática develó el trasfondo de una conflictiva relación con su padre producto de la relación que ella mantenía con el futbolista Facundo Ambrosioni. Al punto de que llegó a anunciar su separación del joven en las redes sociales.

Para dejar en claro que terminaba el vínculo amoroso con Facundo, utilizó su Instagran en donde publicó varios posteos con muchos mensajes para su ex novio: “Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada”.

La relación entre More y Facundo duró 4 meses.

More Rial no develó, por ahora, cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar la relación con el jugador de fútbol sin embargo, él conoció la noticia de manera sorpresiva y lo dejó pasmado.

Cuando se le preguntó a Ambrosioni si esperaba esta reacción por parte de ella aseguró: “Nunca imaginé que esto iba a pasar. Estábamos re bien, disfrutando de mis vacaciones en el club. Todavía no caigo. La verdad que no puedo decir nada porque no caigo. Pienso que todo es mentira”.

Ambrosioni dejó en claro de esta manera, que el posteo ante sus ojos fue bastante sorpresivo y chocante. ¿Qué habrá detrás de todo esto?

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-22-19-51-10-video-intimo-el-metodo-de-maypi-delgado-para-tener-la-cola-intacta

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-22-9-37-0-cueva-la-sexy-foto-de-ori-sabatini-que-dio-que-hablar-por-un-intimo-detalle