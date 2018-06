Qué servicios no funcionarán en Mendoza por el paro de la CGT

COMPARTIDOS: 0

Los gremios que organizan el paro del lunes 25 de junio aseguran que será contundente en todo el país, y con fuerza en Mendoza. Los gremios de la izquierda y gremios 'combativos' llamaron a hacer sentir la protesta en las calles.

En la provincia adhiere el transporte de carga, trasporte público de pasajeros de media y larga distancia, el gremio UTA y SIPEMOM y los taxistas. Los choferes de colectivos urbanos adhieren a la medida. No obstante el Estado debe cumplir con un 20% de frecuencia. Es por eso que se espera que haya ausentismo en los trabajos de aquellas personas que quieran trabajar y no puedan llegar por falta de locomoción.

Los trabajadores bancarios también adhieren por eso adelantaron el pago del día lunes a jubilados y pensionados. La Justicia también estará afectada, ya que los empleados judiciales también serán parte de las medidas.

La Dirección General de Escuelas avisó que los establecimientos educativos estarán abiertos, más allá de que algún docente se pliegue a la medida convocada por el SUTE. Los privados serán parte de la protesta, aunados en SADOP.

En la Universidad Nacional de Cuyo se espera un alto ausentismo de los docentes, ya que FADIUNC también será parte de la huelga general, ya que comunicaron que no han tenido ninguna oferta paritaria seria. Se espera que facultades y colegios universitarios no tengan actividad. Los vuelos de todo el país estarán paralizados, ya que casi todos los gremios aeronáuticos adherirán. No habrá atención en las delegaciones provinciales de AFIP.

En tanto, el Centro de Empleados de Comercio informó que adhieren a la medida de fuerza y si un trabajador no quiere ir a trabajar, puede tomar esta decisión con total libertad.

Expendedores de combustibles, el sindicato de estaciones de servicio de Cuyo confirmó que adhiere al paro y podría resentirse el expendio de naftas.

En Mendoza los gremios tienen previsto convocarse para una movilización a las 18 en el Kilómetro Cero de nuestra provincia.

