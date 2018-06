Pettinato larga la posta

COMPARTIDOS: 0

Desde sus épocas como saxofonista de Sumo, Roberto Pettinato metía mano en las letras de la banda con reflexiones sobre la vida y la sociedad como las de Los viejos vinagres y Lo quiero ya.

También en su rol de periodista (su verdadera profesión), Petti suele destacarse como un crítico de lo que sucede día a día. Y si bien en más de una ocasión amagó con dejar tanto el periodismo como la música, nunca pudo desprenderse. Incluso, actualmente sigue ejercitando su faceta periodística en el programa La hormiga imperial de C5N y su faceta musical con su proyecto Sumo X Pettinato.

Tampoco pudo desprenderse de su lado crítico, pero logró canalizarlo con sus irreverentes monólogos con los que recorre el país. Ahora regresa a Mendoza vestido de monologuista para presentar The magical & mistery tour esta noche, a las 22, en Willys Bar (en Mitre al 1371, en Chacras de Coria de Luján de Cuyo).

En la previa, Roberto Pettinato habló con El Ciudadano sobre su espectáculo, el humor en tiempo de susceptibilidades y sus proyectos musicales.

–Ya viniste a Mendoza con Café Concert, un espectáculo de stand up en el que tocabas muchos temas de actualidad, ¿ahora vas a presentar un show similar?

-Estuve en 2016 con Café concert y regreso ahora con The magical & misery tour, siempre basado en monólogos que van cambiando constantemente. Recorrimos todo el país varias veces en estos siete años y siempre encuentro una vuelta más, ¡Hay actualidad incluso de cosas que pasan ya mismo!

–¿Tienen algo de improvisación tus monólogos o está todo guionado?

–Hay una estructura mínima, pero en general hay algo de improvisación. Muchas veces depende del público, cuando bajás a hablar con las personas encontrás historias increíbles. Ciertas pautas hay en mi mente, pero todo puede ir cambiando en la medida que encuentro un tema en el momento o interactuando.

–¿En estos tiempos de tantas susceptibilidades en la sociedad en temas como el feminismo y el machismo, sentís que hay que cuidarse mucho más a la hora de crear monólogos?

–Si es con respeto, se puede tocar cualquier tema. Creo que el humor siempre tiene armas para abordar algunas cuestiones difíciles. Ahora, si es en tono de burla, no se puede. Hay temas de la historia de la humanidad con las que se ha hecho humor, pero no soy de los que creen que se puede decir cualquier cosa, o mejor dicho, se puede hablar de una diversidad de situaciones pero siempre con respeto.

–¿El espectáculo que traés a Mendoza tiene momentos musicales o es solo de monólogos?

–Tiene un momento musical sobre el final donde toco un tema de jazz. El jazz nos hace bien a todos y nos deja en otra frecuencia para salir de ahí e irte a dormir o a seguir en otro lado. La gente se ríe tanto, que un poco de relax viene bien.

–¿Cómo sigue tu proyecto musical Sumo x Pettinato?

–Seguimos tocando en los espacios que nos va dejando esta gira, en el momento en que sacamos el disco hicimos más shows. Como se trata de una versión de los temas y no de covers, nos dedicamos a armar conciertos y no a vender shows privados. O sea, no es una banda de covers, tiene espíritu propio.

–En Mendoza se habla mucho de la movida de las bandas emergentes de la provincia. ¿Conocés algunas bandas jóvenes de Mendoza? ¿Te gusta alguna en especial?

–Tengo entendido que ustedes hacen un trabajo interesante con los músicos nuevos. Eso debería ser copiado en otros lugares. Creo que la mejor manera de lograr una identidad propia es dando lugar a músicos y artistas en general de una ciudad o una región. Después te pueden gustar cosas de todo el mundo, pero para lograr un cosmos propio hay que alentar el arte del lugar.

Sobre The magical & misery tour

Día y hora: hoy a las 21

Lugar: Willys Bar (Mitre 1371, de Luján)

Entradas: $300