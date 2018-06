¿La patria en peligro? ¡Qué estupidez!

COMPARTIDOS: 0

El pasado 25 de Mayo no fue una fecha patria para que la nación reflexionara una vez más, sobre esos primeros pasos que dieron aquellos hombres del 1810. Los mismos que con grandes diferencias se lanzaron a transitar un sinuoso sendero que nos llevaría a declararnos independientes, libres y soberanos seis años después, en la lejana San Miguel de Tucumán. El pasado 25 de Mayo solo sirvió vergonzosamente para aglutinar piqueteros y punteros políticos, quienes arrastraron a esos inocentes ciudadanos que descontentos y con problemas por una dura coyuntura, debían canalizar ese malestar.

Y allí estaban todos, rodeados y arengados por esos payasos que durante más de una década la pasaron muy bien, siendo parte de un festín que sirvió para extirpar de las osamentas de la nación el sacrificado aporte de su gente. Esa misma que, confundida, fue llevada a escuchar una sarta de estupideces bajo la consigna más estúpida de todas las estúpidas escuchada en los últimos tiempos, la patria está en peligro. De allí todo lo demás, hasta proponer que los porteños sean gobernados por el hollywoodense de La Matanza (porque de ahí no pasa) Pablo Echarri. Todos hablaron y le dijeron al país que sin el kirchnerismo no somos nada.

¿Es bueno que esto haya sucedido en un día tan caro a los sentimientos de la Patria? ¡No!, pero sí fue oportuno. La gente debe saber que quienes dejaron el gobierno nacional en diciembre del 2015 no han abandonado la codicia de seguir robando descaradamente. La gente debe saber y entender, fundamentalmente, que no piensan en ella para solucionar los graves problemas que hoy tiene Argentina. Que ellos no proponen soluciones. Solo quieren volver a ser gobierno para llevar al país hacia ese redil sectario en que lo quisieron transformar. Donde se violaban las libertades públicas, la división de poderes, se destrozaban las instituciones de la Nación. Nos alejaban de la democracia. La misma con la que un grueso de la ciudadanía en el legítimo derecho que le otorga la Constitución, eligió un gobierno que debe culminar su mandato en diciembre del próximo año. La misma que deberá ejercer nuevamente su derecho a sufragar, sin que nada ni nadie se lo impida.

El mal momento que hoy soporta el país, fundamentalmente el grueso de la ciudadanía, sirve para que nefastos personajes salgan de su cueva para hacer lo único que siempre hicieron: obstruir y destruir. ¿O se debe esperar otra cosa, cuando el gesto en diciembre del 2015 de no entregar la banda y el bastón presidencial dejó un oscuro mensaje?

El nivel intelectual de la política argentina es la otra muestra de desconsideración a los argentinos. Una figura presidencial en ejercicio que tildó de loca a una dirigente de la oposición. Mientras, otra figura presidencial mandato cumplido calificó a un presidente en ejercicio de machirulo. Dos cuestiones que no aportan nada a las soluciones que necesita la gente. Dos insultos que rebotan groseramente en las personas que no dejan de remar en la tierra donde es un lujo comer, tener luz, agua, gas, salud, educación, vivienda o proyectar un crecimiento familiar que merecen millones de connacionales.

La Administración nacional está perdiendo a grandes pasos ese consenso que con muchas esperanzas volcó las urnas en el ya lejano 2015. Por consiguiente, condiciona los tiempos electorales que se avecinan. Quizá, dicen observadores y algún mal pensado de la política nacional, por algo María Eugenia Vidal negó candidatura presidencial alguna y reiteró la intención de reelección del actual presidente. El camino sinuoso de dudas es absolutamente similar en una oposición que mucho más atrás perdió el respeto del grueso de los ciudadanos después de todo lo que le hicieron al país. Incluso con la fuerte jugada que efectuaron en las dos Cámaras del Congreso por el tema tarifario, vetado previsiblemente por Mauricio Macri.

Dicen que si hoy se llevaran a cabo las elecciones presidenciales se estaría ante un gran problema nacional. La gente no sabría qué hacer con su voto. Millones de personas a las que hoy se las nota agotadas, desconcertadas y en la mayoría de los casos, angustiadas cada vez que pisan un supermercado, van a la farmacia, pagan (los que pueden) servicios públicos básicos o se les alejan esas posibilidades de un digno vivir. Una muestra cabal de que la Argentina está en problemas. Pero muy lejos está de ser una patria en peligro.