ATERRADOR: La descripción del amigo imaginario de una niña de 3 años

Cuando se trata de amigos imaginarios, las cosas con los niños pueden resultar muy divertidas o espeluznantes. Como fue el caso de esta niña de 3 años, quien tiene a todo Twitter convencido de que su amigo imaginario es en realidad un fantasma. Natalie Morales compartió en la red social una foto de un articulo que leía, donde le pedían a niños que dibujaran a sus amigos imaginarios.

Y esta niña, Ruby, parece estar en peligro.

“Esta es mi mamá imaginaria, Grateful (Agradecida). Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad -sólo viene a verme en la noche-. Me asusto a veces, pero siempre quiero que regrese. Tiene dos bebés en su vientre. Tiene 14 años, pero no puede cumplir años”.

Y eso por supuesto que provocó que en Twitter entraran en pánico:



“Estás en peligro chica”.

“No. No me gusta eso”.

“Tiene 14 pero nunca cumplir años” es quizás la frase más aterradora que he escuchado.

Ni Stephen King habría podido escribir algo así de aterrador”.



“Mi papá me dijo que cuando era chica y estábamos en el parque, me detuve y apunté a la nada y dije ‘¡aquí está papi! El hombre que nos visita en las noches’. Me preguntó pidió que le describiera al hombre y describí al mismo hombre que él veía cuando era niño”.

“Cuando mi hija tenía 3 años, nos fuimos a vivir a una nueva casa. Me hablaba de un amigo que era ‘grande como ella’. Le pregunté cuál era su nombre y dijo ‘Ella…no, Della’. Investigué la historia de la casa. Una niña pequeña murió ahí a los 2 años y medio. En los 1800’s. Se llamaba Della”.

Para quienes creen en este tipo de cosas quizás esta sea una prueba de que los fantasmas son reales, mientras que para otros puede ser divertido.

