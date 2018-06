Flor Vigna, sin novio reveló lo que espera de un hombre para enamorarse

COMPARTIDOS: 0

Desde que Flor Vigna (23) se separó de de Nicolás Occhiato (25), con quien estuvo en pareja cuatros años, se ha convertido en una de las solteras más codiciadas de la Argentina y por eso es que recibe diferentes propuestas de candidatos las 24 hs del día.

La actriz de Simona, ha reflexionado seriamente al respecto de que cosas le gustarían en un hombre a la hora de volverse a enamorar.

"Como trabajábamos mucho con Nico, nos dimos cuenta que, o hablábamos de trabajo o estábamos muy cansados. Terminar con nuestra historia fue una decisión mutua. Igual, él sigue siendo mi persona favorita. Es insuperable", contó Flor en diálogo con la revista Gente, donde protagonizó una impactante producción de fotos.

Además reveló como la “encararan” ahora que está soltera: "Los hombres me empezaron a mostrar su parte carnal y animal. Me escribieron muchos por las redes sociales y algunos se preocuparon por conseguir mi teléfono, pero ninguno se volvió un loco obsesivo. Además, no me separé porque quería empezar a revolear la bombacha y vivir la vida loca. Yo soy sensible, dulce y creo en el amor, pero quiero estar con una persona que me contenga y que pueda compartir con mi familia. Todavía es muy pronto para pensar en otra persona" dijo Vigna.

Consultada acerca de las supuestas propuestas que le llegaron desde el ámbito del fútbol, Vigan contó: ¿Si me escribieron futbolistas? Sí. Ellos tienen el tirotear en su ADN… Pero me tiraron onda de todos los rubros", agregó, dejando en claro que logró llegar al corazón... ¡ejem, ejem! de varios hombres con distintas profesiones.

Para terminar, Flor Vigna contó cuales son algunas de las cosas que la seducen y cuáles no: "Me gusta el hombre que me hace reír, y que también pueda profundizar en una charla y tenga muchas iniciativas. No me bancaría tener al lado a alguien que se ponga a jugar a la PlayStation o sea un sedentario. Y que acepte a una persona como yo, porque soy muy familiera, cariñosa, empresaria, creativa, terca, divertida, acelerada, autoexigente y obsesiva. Quizás la solución sería tener un hombre así a mi lado".

