La foto de Karina Jelinek sin una gota de maquillaje que demuestra toda su belleza

COMPARTIDOS: 0

La modelo y actriz Karina Jelinek, subió recientemente a su cuenta de Instagram una imagen en la que se la puede ver a cara lavada, sin una gota de maquillaje.

La famosa morocha demostró que “se la banca” ante la cámara y que no necesita trucos como sacar fotos donde haya poca luz o desde un ángulo en particular, etc, para resaltar su belleza.

🤙💋 Una publicación compartida de Olga Karina Jelinek (@karijelinek) el 17 Jun, 2018 a las 10:44 PDT

Algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores fueron:

-"Hermosa te amoooo"

-"Siempre vas a ser la mas linda de argentina!!!"

-"Naturalmente bella😍"

-"Hacía un par de años no te veía por eso entre a ver comentarios si realmente eras vos 😆 siempre fuístes tremenda morocha para mí 😍 lo mejor Kary."

-"Te entro como agua al Titanic 😂😘😍"

-"Sos preciosa 💘 amor de mi vida!"

El Ciudadano te deja además más fotos de Karina Jelinek para que disfrutes

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-18-19-27-6-simona-se-accidento-el-auto-que-llevaba-a-angela-torres-a-grabar-un-capitulo

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-18-10-49-0-la-infartante-foto-mojada-de-sol-perez-en-la-ducha