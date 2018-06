IMÁGENES SENSIBLES: Murió por intentar sacarse una selfie

COMPARTIDOS: 0

Un hombre de 35 años murió luego de sufrir una caída desde una de las cataratas de Gokat, un destino turístico del sur de la India . El sujeto cayó mientras intentaba posar para una foto.

Ramjan Usman Kagji cayó desde una altura de 50 metros la tarde del último sábado, en las imágenes se ve como el hombre baja hacia la cascada sin esperar que un mal paso terminaría con su vida.

Según testigos de la trágica muerte, Ramjan y sus amigos llegaron hasta las cataratas muy alcoholizados. "Estaba haciendo acrobacias mientras sus cómplices seguían tomando fotos de su atrevida diablura", contó una de las personas que presenció el accidente.

El mismo testigo aseguró que tras la caída mortal, uno de los amigos de la víctima dijo que "no hubiera perdido la vida si hubiésemos buscado un mejor ángulo" , consignó RT en Español.

Al momento, la policía de la India no ha podido localizar el cuerpo de la víctima por la gran profundidad en el agua de la cascada. Por otro lado, un oficial agregó que no se puede confirmar si el hombre estaba alcoholizado si antes no se encuentra el cadáver.

Luego del mortal accidente, la Policía de la India decidió poner mayor seguridad en las cataratas de Gokak, las mismas que son popularmente conocidas por ser el lugar predilecto de varios suicidas.

