VIDEOS - DESCARGO | Darín le respondió a Bertuccelli y a Rivas

Inmerso en una inesperada pelea mediática con las actrices, Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, Ricardo Darín hizo su descargo antes las cámaras de televisión y señaló que "me colocaron en el grupo indeseable de agresores, maltratadores y violadores seriales".



"No estoy cansado: estoy shockeado todavía. Anonadado… Estupefacto estoy, en realidad", comentó el actor internacional en el programa de Angel De Brito, Los Ángeles de la Mañana.



Por otra parte, el acusado comentó: "La balanza pide a gritos que todo esto vaya hacia la violencia de género. Eso lo convierte en doblemente perverso porque yo creo que no tiene nada que ver".



Finalmente, muy consternado por lo sucedido, Ricardo Darín dijo: "En una publicación americana hablan del Harvey Weinstein argentino".



"Les agradezco a los que salen a defenderme, eso es jugarse de verdad el pellejo" #DarinEnLAM pic.twitter.com/JXjddumTOi — Maite Peño (@emedemaite) 19 de junio de 2018

"Con Érica Rivas tuvimos una gran discusión y en su momento le pedí disculpas. Me muero por hablar, pero no lo voy a hacer ahora porque trato de ser inteligente", contó @BombitaDarin a #LAM @AngeldebritoOk @emedemaite pic.twitter.com/jO0gfdqFPI — LAM (@LosAngeles_ok) 19 de junio de 2018

