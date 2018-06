El Presidente electo de Colombia anunció cambios en el pacto con las Farc

COMPARTIDOS: 0

El presidente electo de Colombia, el derechista Iván Duque, anunció este domingo que realizará "correcciones" al histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la guerrilla FARC.

"Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación", dijo el mandatario electo en su primer discurso tras la victoria de este domingo en un balotaje ante el exguerrillero Gustavo Petro.

El ex senador del partido Centro Democrático, delfín del ex mandatario Álvaro Uribe, no ahondó con detalle en los cambios que realizará al pacto de 2016 con la otrora guerrilla comunista y que el año pasado evitó 3.000 muertes.

Aunque aseguró que cumplirá el "sueño" a las bases guerrilleras de desmovilizarse y de reincorporarse a la sociedad civil tras un conflicto armado de medio siglo en el que también han participado agentes estatales y paramilitares de ultraderecha.

"No existen en mi mente ni en mi corazón represalias, se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos", agregó Duque.

A los 41 años, Duque se convirtió en el mandatario electo más joven y más votado en la historia moderna de Colombia con 10,3 millones de apoyos.

El hombre de confianza de Uribe cosechó el 53,98% de los votos contra el 41,81% de Petro, según el escrutinio del 99,92% de las mesas.

Durante la campaña, el mandatario electo aseguró que quiere que los jefes rebeldes culpables de delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y no ocupen ninguno de los diez escaños parlamentarios reservados al ahora partido FARC.

Los exguerrilleros ya dejaron las armas y participaron en las legislativas de marzo, con un resultado marginal del 0,5% de los votos aunque con la representación en el Congreso asegurada por el pacto.

Pero aún faltan por concretar aspectos claves del acuerdo como la verdad y reparación para millones de víctimas y reformas rurales que pretenden evitar nuevos conflictos.