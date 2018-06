Condenaron a 5 años de prisión al ex intendente Sergio Salgado

COMPARTIDOS: 0

El ex intendente del departamento de Santa Rosa, Sergio Salgado, fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, concusión y fraude a la administración pública.

El abogado defensor del ex cacique santarrosino, Carlos Moyano, explicó a la salida de los tribunales que Salgado no irá a prisión ya que la sentencia no está firme. Queda la instancia de apelación.

La Segunda Cámara del Crimen, ubicada en San Martín, también lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.

Salgado habló en su defensa y volvió a decir que es un "preso político" y vinculó las acusaciones al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de gobierno, Dalmiro Garay.

