¿Qué dice el Gobierno de Mendoza sobre UBER?

El posible desembarco del sistema UBER a Mendoza causa descontento entre taxistas y remiseros. Esta forma de transporte, vigente en alrededor de 80 países, incluye algunas ciudades argentinas. Mendoza analiza su uso en relación con la Ley de Movilidad.

Durante el programa Reyes y Peones de radio Estudio 91.7, el periodista Daniel Gallardo accedió a las explicaciones que el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, otorgó al finalizar la reunión que mantuvo con representantes de los trabajadores de taxis.

Mema sostuvo que ingresó a la Legislatura el proyecto de Ley de Movilidad que impulsa el Ejecutivo y que implica muchos temas importantes, entre ellos, UBER.

El Secretario de Servicios Públicos expresó que para el gobierno lo importante es modificar la Ley de Movilidad, lo que era la Ley de Transporte. El proyecto refiere a una reforma integral de la movilidad en donde se incorporan aspectos que se han modificado desde su creación, en 1993, hasta el momento. Agregó que hubo muchas reformas que están desordenadas dentro de la legislación; por lo que el trabajo actual implica ordenarlas y darle rango legal a las resoluciones y decretos.

El funcionario destacó que se fijó el Plan de Movilidad para el 2030, la Ley de Ordenamiento Territorial y la marca Mendo Tran, propia del sistema de transporte. El objetivo es consolidar una política de Estado que fije lineamientos que trasciendan cualquier gestión.

Con respecto a las condiciones para que UBER esté disponible en Mendoza, aseguró que los choferes ligados a esta plataforma electrónica, deberán tener seguro contra terceros transportados, impuestos, verificación de vehículos y licencia habilitante. Es decir, se crea un marco normativo regulado por el Estado que deberán cumplir tanto las plataformas existentes como aquellas que se creen para mejorar la movilidad, el ordenamiento y la organización del espacio público: "la gente de UBER vino en el foro previo a la Vendimia, como una empresa más, pero nosotros les hemos dicho que tienen que generar una empresa local y pagar impuestos acá. No hemos tenido más reuniones que esa. Nosotros les dijimos que no iban a ingresar de manera ilegal, no desembarcaron de hecho. Por eso estamos generando el marco con todas las seguridades para los usuarios", aseveró Mema.

Respecto a las preocupaciones planteadas por APROTAM, refirió que mantiene un diálogo sin inconvenientes con la asociación porque los taxistas están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas ya que resuelven deficiencias actuales en beneficio del usuario. Sin embargo, admitió que el gremio no está de acuerdo con reglamentar la plataforma electrónica. No obstante, Servicio Públicos pretende, en primera instancia, mejorar el servicio y luego debatir sobre UBER y toda plataforma similar. Además, ratifica que es imposible desconocer su existencia y que es preciso avanzar en su posibilidad pero sin el conflicto que generó en otras ciudades del país.

Remises y taxis truchos en Mendoza

Natalio Mema asegura que se duplicaron los inspectores, lo que permitió pasar de 5 vehículos secuestrados en 2015 a 320 en 2016, la misma cantidad en 2017 y más de 150 este año. A su vez, reconoció que nunca es suficiente en materia de control porque el transporte ilegal presenta la dificultad de tener que detectarlo en el momento en que se abona el traslado. Informó también, que se ponen recursos en el control y se invitó al Sindicato de Peones de Taxis a salir juntos a los controles.

El Secretario de Servicios Públicos expresó que es necesario aumentar la cantidad de taxis y remises porque faltan: "entre ambos servicios no llegan a 2.000 en toda la provincia; necesitamos más para los mendocinos, ni hablar para la cantidad de turistas que llegan".

La queja de APROTAM

El funcionario sostiene que no está de acuerdo con APROTAM cuando manifiesta que el gobierno no los apoya para instalar las aplicaciones tecnológicas: "estamos en desacuerdo... les hemos dicho que ellos tienen la herramienta más fácil, los mismos taxis. El año pasado les pedimos que ingresen tarjetas de crédito por posner; hoy no tenemos ni 100 taxis, de los 1.400, que reciban tarjetas. Lo mismo ocurre con la aplicación, nosotros acompañamos el desarrollo de Tango Taxi".

Por último, hizo hincapié en que UBER y plataformas de igual servicio, lejos de traer inconvenientes, "van a ser mejor para el usuario, van a generar mejor competencia y vamos a poder tener un mejor servicio de calidad”.