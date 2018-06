Tacheros mendocinos en pie de guerra por la posible llegada de UBER

COMPARTIDOS: 0

Se habla nuevamente de la llegada de UBER a Mendoza. El gobierno impulsa una legislación nueva por lo cual el sistema UBER podría llegar a nuestra ciudad.

Fernando Sáez, titular de Aprotam, afirmó en Estudio 91.7 que el sector se vio sorprendido por esta noticia. "Queremos saber de qué se trata porque nunca nos llamaron a consensuar nada. Hoy vamos a tener una reunión para que me entreguen la ley como esta redactada".

Ante la pregunta del por qué es perjudicial para los taxis el sistema UBER, respondió: “Prefiero no hablar porque quiero ver de qué trata esta ley, cómo esta, porque la ley no es clara porque dicen que quieren darle un marco regulatorio a las aplicaciones, por eso no quiero opinar porque quiero ver de qué trata. Después vamos a llamar a una conferencia de prensa en donde vamos a expresar las cosas y las medidas a seguir".

En tanto afirmó que no es rentable tener un taxi en Mendoza: “No, para nada, hoy con la tarifa que tenemos no nos dan los costos para poder mantener la actividad y no es de ahora, de hace años que nos viene ninguneando este gobierno".

“Nosotros teniendo rentabilidad, somos los primeros que queremos brindar un servicio de excelencia y mejorar la calidad de autos, si no tenemos rentabilidad no nos queda otra cosa que tener las unidades que tenemos. Nosotros estamos conscientes de las deficiencias del servicio, desde la calidad del servicio, la prestación, pero lamentablemente si no tenemos una tarifa acorde con la realidad no podemos brindar eso". Sie

Finalmente adelantó:“Los abogados de la institución se van a poner a trabajar en lo técnico para ver que dice la ley y después en las distintas comisiones de la Legislatura vamos a ver qué acuerdos podemos llegar a hacer y después ver si hacemos una medida de fuerza o no”.

