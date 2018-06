Críticas de la oposición a los cambios en el Gabinete

El diputado nacional Agustín Rossi consideró en la noche de este sábado que con los cambios realizados en el Gabinete, el presidente Mauricio Macri cambia algo para "que no cambie nada". "No es una cuestión de nombres. El problema es la política económica. Macri apela al gatopardismo: cambiar algo, para que no cambie nada", sostuvo el legislador kirchnerista en la misma red social.

Este sábado, Macri eyectó de sus sillas a José María Aranguren, ahora exministro de Energía, y al mendocino Francisco Cabrera de Producción.

En ese sentido, el compañero de bancada de Rossi, Daniel Filmus, se manifestó irónico con la posibilidad del Gobierno de enderezar el rumbo. "Si con el mejor equipo de los últimos 50 años nos fue tan mal, no me quiero imaginar cómo nos va a ir ahora que entran los suplentes!!!", escribió.

Por el mismo sector político, la diputada Gabriela Cerruti advirtió que "Aranguren y Cabrera se vuelven a sus mansiones a seguir disfrutando las fortunas que multiplicaron en estos dos años. #ElGobiernoDeLosMillonarios sigue saqueando la Patria".

En tanto, el diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño consideró que "el mejor de los equipos de los últimos 50 años le entrega el poder a Christine Lagarde y el FMI", por lo que llamó al "paro nacional".

Por su parte, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, había manifestado su satisfacción por el cambio ministerial. "Era imprescindible", consideró la diputada, y saludó la llegada de Javier Iguacel a Energía y Dante Sica a Producción. "Mi total acompañamiento a los cambios en el Gabinete", dijo.