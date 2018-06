Acorralado: Maradona tuvo que salir a pedir disculpas

COMPARTIDOS: 0

Diego Maradona dio su versión sobre el gesto hacia un fanático asiático en el estadio Spartak de Moscú que testigos interpretaron como racista.

Un equipo de la televisión británica que trabajó en la cobertura del empate de Argentina 1-1 ante Islandia el sábado informó que vio a Maradona rasgándose los ojos hacia los costados al responderle a un hincha de Corea del Sur que lo llamó por su nombre.

La presentadora y periodista Jacqui Oatley, que presenció la escena, escribió en Twitter que fue un gesto "claramente racista". Otra periodista inglesa escribió que también había visto el incidente.

El ex astro argentino es embajador de la FIFA y asistió al debut del seleccionado de su país en un sector VIP del estadio junto a otro grupo de ex futbolistas conocidos como "Leyendas de la FIFA".

En un mensaje publicado el domingo en su cuenta de Facebook, Maradona buscó explicar la situación, que al parecer podría considerarse una violación de las reglas anti-discriminación de la FIFA.

"Yo entiendo mejor que nadie que en tiempos de Mundial la gente busca noticias por todos lados, pero vamos con calma", escribió el ex capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986.

"En el estadio, entre tantas demostraciones de cariño de la gente, me llamó la atención la de un grupo que estaba alrededor de un hincha que nos filmaba, un muchacho asiático que llevaba una remera de la Argentina. Yo, desde lejos, intenté decirles lo lindo que me parecía que hasta los asiáticos hincharan por nosotros", relató Maradona, en un mensaje escrito en inglés, español e italiano.

"Y eso es todo, muchachos, por favor", agregó.

Los estatutos de la FIFA prohíben actos de discriminación a equipos, directivos y fanáticos durante sus competencias.

En respuesta a The Associated Press, la FIFA recordó sus reglas pero no comentó el inicidente en particular. También copió el enlace del mensaje de Maradona subido a Facebook.

Por el mismo gesto en un amistoso ante Corea del Sur el año pasado, el colombiano Edwin Cardona fue suspendido durante cinco partidos de fogueo. El mediocampista, que no fue convocado al Mundial, luego se disculpó y también recibió una multa de la FIFA por unos 20.000 dólares.

Maradona también se disculpó en Facebook por fumar un cigarro en el estadio, pese a que la FIFA lo prohíbe durante el mundial.

"Cada uno tiene su forma de ser y de sentir las cosas. Sinceramente no sabía que no se podía fumar en el estadio, pido disculpas a la gente y a la organización", se justificó el Diez.