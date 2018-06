Así "festejaron" el gol del Kun sus ex: Gianinna Maradona y Karina La Princesita

COMPARTIDOS: 0

Sergio Kun Agüero marcó un golazo ante Islandia y lo gritó todo un país. Pero ¿qué hay de sus ex parejas, Karina La Princesita y Gianinna Maradona?

La cantante tropical no expresó ningún sentimiento en las redes sociales. De hecho ayer le preguntaron por el Kun en Intrusos y respondió con un gesto desagradable. Claramente Karina no pudo separar entre su sentimiento personal y la pasión como hincha. El gol la puso feliz pero optó por el denominado “silencio de radio” al tratarse de una hazaña de su ex, el Kun Agüero.

¿Qué hay de Gianinna Maradona?

La ex esposa de Agüero con quien tiene un hijo en común (Benjamín), y que en las últimas semanas se habría acercado más a él, vio cómo su hijo alababa a su papá, que lógicamente se vistió de héroe pero ¿qué hay de ella?.

Gianinna prefirió el silencio en las redes. El “silencio stampa” al igual que Karina.

Hasta acá, la conclusión es bastante pesimista: el gol del Kun no alcanzó para darle la victoria a la Selección y tampoco para contentar a sus ex mujeres.

