HÉROE: Salvó a un niño que se estaba ahogando

Ser padre de traviesos niños es una misión bastante complicada. En general, los pequeños no miden las consecuencias de sus actos y los adultos deben ir al rescate. A veces, en situaciones en las cuales ni siquiera ellos conocen cual es la solución.

La semana pasada, un policía en Oklahoma deambulaba por las calles en su patrulla como de costumbre, cuando vio a una mujer pedir ayuda afuera de un lavadero de autos. Su pequeño hijo se había tragado un objeto no identificado, y ahora no podían sacarlo de su garganta.

Victoria Terrill estaba aterrada, su hijo Chaz realmente se estaba ahogando. Entonces el oficial William Wheeler no lo dudó ni un segundo y actuó con rapidez. Golpeó al niño en la espalda, pero no ocurrió nada. Segundo intento, no hay mejores resultados. Chaz llora desconsolado y su madre, preocupada, no logra descubrir qué es lo que se tragó.

Al tercer golpe, Chaz escupe algo con fuerza directo hasta el pavimento. “¿Estás bien, amigo?” Wheeler le preguntó al chico. Es que una moneda de 25 centavos salió volando desde la boca del niño.

Victoria Terrill afirmó tras el incidente, que siempre estará agradecida de que el oficial estuviera allí justo en el momento correcto para salvar la vida de su hijo. “Literalmente es como un ángel guardián”, añadió.

