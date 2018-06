Garay prometió reformas en la Justicia de Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Ayer se desarrolló en el Salón Ricardo Rojas del anexo de la Legislatura provincial, la audiencia pública para la designación de Dalmiro Garay en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Al comenzar la audiencia, el senador Marcelo Rubio, titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), explicó el mecanismo y aclaró que, tal como lo indica el reglamento, solo podían expresarse las personas que hubiesen presentado impugnaciones o adhesiones.

Al hablar ante ante la audiencia Garay dijo: “Reafirmo mi compromiso como ciudadano y como hombre de derecho de dejar lo mejor de mí en la función pública que me depara y que tengan la garantía de que cuando no pueda cumplir eso, no voy a ser parte de ese tribunal”.

Asimismo expuso los objetivos que llevará adelante si es acompañado por los legisladores el próximo martes: “Voy a trabajar dentro de un cuerpo colegiado como es la Corte, para darles más impulso a las reformas que ya hicimos desde el Ejecutivo y caminar un poco más hacia la apertura de la Justicia y hacia la idea de que ésta debe estar más cerca de la gente y que la ciudadanía pueda entender que los problemas que tenga, la Justicia los va a poder resolver”.

“Me parece muy importante que como juez de la Corte haya que promover que la gente haga menos juicios y que encuentre en el Estado soluciones a los conflictos que presenta para que no se traduzca en un costoso proceso judicial”, aseveró Garay.

Por otro lado, habló en Reyes y Peones de Estudio 91.7 con respecto a su posición por la despenalización del aborto: “Claramente, en muchos procesos, la mujer no es igual al hombre porque sufre esta discriminación. Entonces es labor del juez lograr equilibrar esa balanza y que ambos sean iguales. Como posible juez de la Corte, mi opinión vinculada a esa temática tan específica me podría generar una posterior recusación, por lo tanto, estoy empezando a cuidarme de esas cosas. Las pre opiniones son muy complejas de hacer”.

