No estaba muerto, ni estaba de parranda

Estaban en la funeraria haciendo los tramites y eligiendo el cajon cuando llego el "muerto" y les pidio la llave de la casa. Jose Cono Millan llego a su casa y cuando quiso entrar no pudo porque alguien le habia puesto llave a la reja que habia delante de la puerta. Muy enojado Jose le pregunto a la vecina que pasaba, pues el nunca ponia cerrojo a las dos puertas... Se quedo frio cuando la señora de al lado le dijo: que "como el se habia muerto su familia fue a hacer los arreglos". Resulta que hacia pocas horas la policia llamo a la nieta del señor Millan para pedirle que reconozca el cuerpo de su abuelo. La muchacha en estado de shock casi sin mirar al muerto dijo, "si es el!". Inmediatamente toda la familia hizo los arreglos y en ese momento Jose interrumpio todo pidiendo las llaves de la casa...El funebrero se enojo diciendole que no sea desubicado molestando en un momento tan triste, le dijo "respete al muerto"....Jose contesto "yo soy el muerto" y aunque tengo 98 años me falta mucho! , ya dejense de perder tiempo! , los espero en casa, cocinare algo y me explican que paso, ahhh...y traigan un par de vinos.... A todo esto la familia del verdadero finado hizo un escandalo acusando a los Millan de haber querido quedarse con su "muertito".