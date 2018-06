SIMONA HOT | La foto en tanga Albiceleste de Stefania Roitman

COMPARTIDOS: 0

Comenzó el Mundial de Rusia 2018 y Stefania Roitman, la novia de Gastón Soffritti en la serie Simona pero que también conquistó su corazón en la vida real se sacó una infartante foto en la que se la puede ver en usando una tanga de la Selección Argentina y con una remera que dice “Ponete la 10”.

Nuevamente la actriz y modelo dejó ver toda su belleza, más argentina que nunca, en una campaña para Sweet Victorian.

- "Hermosaaa"

- "Bomba🔥🔥🔥👏"

- "TE AMOOO DEMASIADOOOOO"

- "Te bancas hasta q vi q apoyabas el asesinato de bebs.. se q no t interesa q t deje de seguir alguien como yo... No me conoce ni el gato.. pero gente como vos no me gusta admirar..."

- "La cara en ESA foto no te la robo ! Sos diosa pero te mataron"

- "Y SI ME TRAES LA COPAA?😻"

Esos fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores junto a la candente imagen.

El Ciudadano te deja más fotos de Stefania Roitman:

