Cómo hacer rendir el sueldo los 30 días del mes

Nuestro país está viviendo una coyuntura bastante complicada desde hace tiempo y esto para muchos repercute directamente en el bolsillo. Por ejemplo tenemos inflación muy alta, este año del orden del 27% anual cuando el mundo en promedio tiene 3% anual (lo que Argentina tiene casi en un mes). ¡¡¡Argentina está en el ranking de los 10 países con mayor inflación en el mundo!!!

Y sabemos lo que ocurre con nuestros salarios cuando la inflación crece de manera sostenida, automáticamente hay pérdida de poder de compra, dicho de otra manera: con la misma plata cada vez compramos menos.

Es más, en un año donde los salarios se renegociaron al 15% anual y la inflación trepará al 27% es evidente que los salarios quedaron muy atrasados (sin contar años anteriores).

Es por ello que las familias están permanentemente buscando alternativas para poder hacer rendir el sueldo hasta “fin de mes” y poder satisfacer a su familia con lo que necesita.

Dentro de las alternativas recomendables están: migrar de los supermercados con las compras semanales a los almacenes mayoristas o incluso a los mercados cooperativos, otra alternativa son las compras comunitarias o en familias o vecinos para disminuir gastos comprando en cantidad a bajo precio. Buscar promociones, bonificaciones, ofertas especiales de lo que pudiéramos necesitar en el transcurso del mes. No dejarse tentar por artículos que no necesitamos en el corto plazo, tampoco comprar “de más” por las dudas, llevar siempre anotado lo que se necesita en casa (la famosa “listita”) y a la vez no llevar en lo posible más dinero del que se desea gastar o incluso la tarjeta de crédito (esto evitará la tentación a comprar otras cosas).

Tratar de no ir al supermercado con hambre, con niños, porque esto haría que uno se vea tentado a gastar de más.

Como se ve, alternativas hay muchas, lo importante es hacer compras inteligentes con el poco dinero que se posee para cubrir las necesidades de la familia los treinta días del mes.

Si bien la familia argentina y la mendocina particularmente que es bastante conservadora, están bastante “entrenadas” en hacer rendir el dinero en épocas de inestabilidad económica o cuando hay inflación, siempre viene bien algunos consejos para tener en cuenta más cuando se trata de “estirar el salario durante todo el mes”.

Como dice el dicho “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”.