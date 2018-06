Sol Pérez se calentó con Pampita y le reprochó al aire

COMPARTIDOS: 0

En el marco del debate por la despenalización del aborto, la producción de Pampita Online invitó a Ernestina Pais y Laura Azcurra para hablar sobre el tema.

Pero cuando Sol Pérez quiso hablar, Pampita cambió de tema y, al aire, la ex chica del clima le reprochó: "No me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir. Si vas a hablar de algo... es como raro".

Entre risas, la conductora le preguntó: "¿Y qué hacemos entonces?", a lo que Sol Pérez, algo enojada respondió: "Nada, ya está".

Al parecer, la fama le está trayendo varios enemigos a la rubia. Primero Barbie Simons y Angie Balbiani ¿Ahora también Pampita?