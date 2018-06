Bertucelli denunció que Ricardo Darín la maltrató

foto

En 2014, y después de primeras presentaciones llenas de éxito, Valeria Bertuccelli anunció que ya no seguiría trabajando con Ricardo Darín en la obra Escenas de la vida conyugal. Este martes por la noche, y por primera vez, la actriz contó los verdaderos motivos de su alejamiento.

"Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Yo pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar", dijo en el programa de entrevistas de Luis Novaresio por A24. "En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones. Ricardo confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: 'Él no es el director'", reconstruyó.