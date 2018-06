Presos en huelga de hambre por no poder ver el mundial

Se trata de los internos de la comisaría N°3 de Puerto Madryn quienes iniciaron hace tres días una huelga de hambre pidiendo que se les arregle el servicio de cable para poder ver el Mundial de Rusia 2018 que comenzará el próximo jueves.

Los detenidos incluso presentaron un hábeas corpus para que tomen medidas al respecto y no pierdan la posibilidad de ver la Copa del Mundo.

No conformes con esto, citaron también la ley 23.098, manifestando que el hecho de que el cable no funcione "agrava" las condiciones de detención y declararon que continuarán con la huelga de hambre si no solucionan el dilema.

