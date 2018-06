Está loca: Nicole pidió una fortuna para estar en el Bailando

COMPARTIDOS: 0

La productora LaFlia, de Marcelo Tinelli, sigue buscando famosos para formar parte del elenco y el Jurado la próxima edición del Bailando por un sueño y uno de los anhelos es Nicole Neumann.

Pero como los mejores jugadores, la modelo pide una fortuna para reemplazar, nada más y nada menos que a su archienemiga Pampita como miembra del Jurado.

"Raramente, después de que le dijeran ‘no sos Pampita’, habrían vuelto a llamar a Nicole, pero ella no se baja de los 400.000 pesos en mano que pidió. No se mueve, no acepta ni siquiera 398.000", destacó la panelista Yanina Latorre en su programa Los ángeles de la mañana.

Aunque todavía no está todo confirmado, el resto de los integrantes del Jurado serían Marcelo Polino, Ángel de Brito, Laurita Fernández y Florencia Peña.